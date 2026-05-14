San Juan se prepara para recibir el Desafío Ruta 40 YPF 2026. Como en las mejores épocas del Rally Dakar en Sudamérica, la competencia, que es parte del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), reunirá a más de 150 inscriptos, entre los que sobresalen leyendas vivas del automovilismo internacional y también la participación de sanjuaninos.

En la categoría de autos, denominada Ultimate, el despliegue es de ensueño. Todas las miradas estarán puestas en el debut en esta competencia de Sébastien Loeb, el máximo ganador de la historia del WRC y del Rally de Argentina, quien llega con el equipo The Dacia Sandriders junto al príncipe qatarí Nasser Al-Attiyah, último ganador del Dakar. A ellos se suma el aclamado regreso de Carlos "El Matador" Sainz, quien liderará la estructura de Ford Racing junto a Nani Roma, ganador de la edición 2013 en San Juan. Como si fuera poco, se confirmó la presencia de Stéphane Peterhansel, apodado "Monsieur Dakar" por sus 14 títulos en la mítica carrera, quien competirá por primera vez en este desafío.

El ADN fierrero y el impacto local

Marcelo Orrego presentó el Desafío Ruta 40 en Casa de Gobierno. FOTO ALEJANDRO LÓPEZ // DIARIO HUARPE.

Al respecto, el gobernador Marcelo Orrego resaltó la relevancia de este evento para la identidad y la economía provincial. "Los sanjuaninos somos fierreros por naturaleza, somos todos medios tuercas y poder contar con un evento de esta característica de índole internacional no es poca cosa", expresó el mandatario.

Orrego destacó además que el deporte es una política de Estado que genera beneficios directos: "Hay prácticamente un 100% de ocupación porque bloquearon los hoteles de 3 y 4 estrellas. Esto nos pone la posibilidad de mostrar lo nuestro, nuestra cultura y nuestra idiosincrasia en 150 países". El gobernador también puso en valor la "articulación público-privada como pocas veces se ve" para garantizar la logística y seguridad del evento.

El gran salto de los argentinos

La armada nacional también aporta figuras de peso mundial. La gran atracción será el debut oficial en la categoría de autos de Kevin Benavides, el salteño dos veces ganador del Rally Dakar en motos, quien estaría acompañado por el sanjuanino Lisandro Sisterna en un Overdrive. También estarán experimentados como Sebastián Halpern y Lucio Álvarez intentarán defender el suelo local frente a la nueva generación de talentos como el estadounidense Seth Quintero.

En las dos ruedas, el protagonismo recae sobre Luciano Benavides. El piloto de Red Bull KTM Factory Racing, campeón mundial 2024 y flamante ganador del Dakar 2026, buscará revalidar en San Juan la victoria obtenida en 2023. La competencia será feroz, ya que enfrentará a los líderes de Honda, Tosha Schareina y Ricky Brabec, ambos con antecedentes ganadores en esta carrera, además del chileno Nacho Cornejo. Además, dirá presente en representación de la provincia, Alberto "Puchi" Ontiveros, quien vuelve a la competencia desde el 2019 a bordo de su Honda CRF Rally del equipo HT.

Una fiesta abierta para San Juan

El epicentro de esta logística internacional será el Autódromo San Juan Villicum, que funcionará como bivouac principal y estará abierto al público con entrada libre y gratuita los días 24, 25, 28 y 29 de mayo. Los fanáticos podrán vivir de cerca el trabajo de equipos oficiales como Monster Energy Honda, KTM y Toyota Gazoo Racing, además de asistir a la rampa de largada el domingo 24 en el Centro Cultural Conte Grand. Con 2.993 kilómetros de recorrido por delante, San Juan vuelve a demostrar por qué es una plaza emblemática para el rally mundial.

Las etapas

Bivouac en el Circuito San Juan Villicum