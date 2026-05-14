El termo es un elemento indispensable en millones de hogares argentinos, especialmente para quienes toman mate a diario. Sin embargo, al momento de comprar uno aparece una duda frecuente: ¿qué material conserva mejor el agua caliente y cuál es más conveniente entre plástico, aluminio y acero inoxidable?

Los especialistas coinciden en que el acero inoxidable es actualmente la opción más eficiente y duradera. Este material mantiene la temperatura durante más tiempo, resiste golpes y no altera el sabor del agua. Además, muchos modelos incorporan doble pared con aislamiento al vacío, una tecnología que mejora notablemente la conservación térmica.

Los termos de plástico suelen ser más económicos y livianos, pero conservan menos tiempo el calor y pueden deteriorarse más rápido con el uso intensivo. También existe preocupación sobre la calidad de algunos plásticos, especialmente en productos de baja gama que podrían liberar sustancias al exponerse a altas temperaturas.

En el caso del aluminio, se trata de una alternativa intermedia. Tiene buena capacidad térmica y suele ser más liviano que el acero, aunque puede sufrir abolladuras y desgaste interno con mayor facilidad. Algunos expertos también recomiendan evitar el contacto prolongado del agua caliente con aluminio expuesto si el revestimiento interno está dañado.

Otro aspecto importante es la higiene. Los modelos de acero inoxidable son más fáciles de limpiar y presentan menor acumulación de olores o residuos. En cambio, los termos plásticos pueden retener sabores con el tiempo y requerir limpiezas más frecuentes.

Al momento de elegir, los especialistas recomiendan observar la capacidad de aislamiento, el sistema de cierre, la calidad de los materiales y el uso que se le dará. Para viajes largos o jornadas extensas, el acero inoxidable suele ser la mejor opción por su rendimiento térmico y resistencia.

Aunque el precio de los termos de acero suele ser más alto, muchos usuarios los consideran una inversión a largo plazo por su durabilidad y capacidad para mantener el agua caliente durante varias horas, algo fundamental para los amantes del mate.