La adolescente Bianca Martina Antúnez, de 15 años, fue localizada este sábado 27 de diciembre en San Juan, luego de cinco días de intensa búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad y el programa provincial San Juan Te Busca. La joven se encontraba desaparecida desde el 21 de diciembre de 2025.

Según informaron las autoridades, Bianca se encuentra en buen estado de salud y fue puesta bajo el cuidado de sus familiares. Durante los días de búsqueda, la Policía de San Juan activó todos los protocolos previstos para casos de personas extraviadas, recorriendo distintos puntos de la provincia y recabando información de vecinos y medios de comunicación.

El pedido oficial de colaboración fue difundido por el programa San Juan Te Busca, dependiente del Ministerio Público Fiscal, en conjunto con la Policía de la provincia. La denuncia se había radicado tras no lograrse contacto con la adolescente durante varios días consecutivos.

Desde las autoridades destacaron la colaboración ciudadana como clave en el hallazgo y reiteraron la importancia de mantener la comunicación con la Policía ante cualquier información sobre personas desaparecidas. El caso continúa bajo seguimiento judicial para determinar las circunstancias que rodearon la desaparición de Bianca.