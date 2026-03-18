Encontraron a un nene de tres años caminando solo por la calle y buscan a sus padres

Este miércoles por la mañana, un trabajador de recolección de residuos desencadenó un operativo de emergencia en el Barrio Pocito al toparse con un niño de 3 años deambulando sin compañía.

El hallazgo ocurrió cerca de las 9:30 en las inmediaciones de Calle 11 y 21 de Febrero, donde la Policía intervino de inmediato para resguardar al menor. Al extender la búsqueda, los uniformados llegaron a la vivienda familiar, ubicada a 300 metros, donde encontraron al hermano de 10 años también en soledad.

Según relató el propio niño, ambos se encontraban sin la presencia de su madre y desconocía cuándo regresaría, estimando que podría ser cerca del mediodía. Ante esta situación de desamparo, personal de la línea 102, la Asesoría de Menores y Búsqueda y Rescate de Personas brindaron contención a los hermanos.

La investigación, que busca determinar las responsabilidades de los progenitores, quedó a cargo del fiscal Adrián Riveros de la UFI Genérica. Actualmente, los menores permanecen bajo el resguardo de los organismos intervinientes mientras se intenta localizar a los padres.