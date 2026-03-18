Miércoles 18 de Marzo
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Policiales > Pocito

Encontraron a un nene de tres años caminando solo por la calle y buscan a sus padres

Un recolector de basura rescató a un niño de 3 años en la calle. Su hermano de 10 también estaba solo en la vivienda.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El hecho ocurrió este míercoles por la mañana. Imagen ilustrativa.

Este miércoles por la mañana, un trabajador de recolección de residuos desencadenó un operativo de emergencia en el Barrio Pocito al toparse con un niño de 3 años deambulando sin compañía.

El hallazgo ocurrió cerca de las 9:30 en las inmediaciones de Calle 11 y 21 de Febrero, donde la Policía intervino de inmediato para resguardar al menor. Al extender la búsqueda, los uniformados llegaron a la vivienda familiar, ubicada a 300 metros, donde encontraron al hermano de 10 años también en soledad.

Según relató el propio niño, ambos se encontraban sin la presencia de su madre y desconocía cuándo regresaría, estimando que podría ser cerca del mediodía. Ante esta situación de desamparo, personal de la línea 102, la Asesoría de Menores y Búsqueda y Rescate de Personas brindaron contención a los hermanos.

La investigación, que busca determinar las responsabilidades de los progenitores, quedó a cargo del fiscal Adrián Riveros de la UFI Genérica. Actualmente, los menores permanecen bajo el resguardo de los organismos intervinientes mientras se intenta localizar a los padres.

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