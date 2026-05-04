Un puma fue filmado mientras se alimentaba de un caballo atropellado

La presencia de pumas en áreas cercanas a centros urbanos de San Juan registra una frecuencia creciente en las últimas semanas. Reportes en distintos departamentos reflejan desplazamientos de estos ejemplares en busca de alimento o agua, con intervenciones oficiales en zonas como Rivadavia, Zonda y Sarmiento.

En ese contexto, autoridades provinciales reiteran que se trata de una especie protegida y advierten sobre la necesidad de evitar conductas que impliquen riesgo tanto para las personas como para los animales.

Un episodio registrado en Valle Fértil

Un hecho reciente en el departamento Valle Fértil expuso esta problemática. En las inmediaciones de la localidad de Chucuma, un puma fue captado mientras se alimentaba de un caballo muerto al costado de una ruta.

De acuerdo con los datos disponibles, el equino había sido atropellado previamente por un vehículo, lo que le provocó la muerte en el lugar. Minutos después, otro automovilista que transitaba por la zona registró en video al felino aprovechando la situación para alimentarse a pocos metros del asfalto.

El registro audiovisual muestra al animal en actitud tranquila, sin signos de alteración ante el paso eventual de vehículos.

Antecedentes recientes en la provincia

El caso se suma a otros episodios reportados en el último mes. En Rivadavia, se detectó la presencia de un puma en cercanías del Parque Faunístico. En la Quebrada de Zonda, un área de alta circulación turística, también se informaron avistamientos.

En paralelo, en Cerro Blanco se desplegó un operativo para rescatar a un ejemplar que se había refugiado en un árbol dentro de un camping. A su vez, en el departamento Sarmiento, productores de la zona de Los Berros reportaron la presencia de una hembra con crías y posibles ataques a ganado joven en sectores como Tres Esquinas y San Carlos.

La zona del pie de las Sierras Azules aparece como uno de los puntos con mayor actividad reciente, con registros captados por deportistas y posteriores rastrillajes realizados por la Secretaría de Ambiente.

Recomendaciones oficiales

Desde los organismos competentes se indica que, ante un avistamiento, no se debe intentar acercarse ni intervenir. Estas acciones pueden generar respuestas defensivas del animal.

Para reportar la presencia de fauna silvestre, se encuentran habilitadas las siguientes vías de contacto: