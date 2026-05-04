El inicio de la semana laboral en la provincia de San Juan estará dominado por cielos mayormente despejados o parcialmente nublados, pero lo más notable será la baja sensación térmica durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana. Para el lunes 4 de mayo, el SMN prevé una temperatura mínima de 8 grados centígrados al amanecer, con viento del noroeste que no superará los 12 kilómetros por hora. La tarde mejorará notablemente hasta alcanzar los 24 grados, mientras que la noche volverá a enfriar con 16 grados y viento cambiando al sur.

El martes 5 de mayo presentará un escenario similar. La madrugada será aún más fría, con 9 grados y viento del sur, mientras que la mañana se mantendrá en torno a los 10 grados. Por la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 25 grados, y el viento rotará hacia el este, perdiendo intensidad hacia la noche. No se esperan precipitaciones en ninguno de estos dos primeros días, aunque las condiciones serán propicias para la formación de heladas ligeras en zonas rurales y valles de montaña, especialmente durante las primeras horas del martes.

El miércoles 6 de mayo marcará un cambio en la nubosidad. El cielo pasará a estar mayormente nublado tanto durante la madrugada como en la tarde y la noche, aunque la probabilidad de lluvias seguirá siendo nula. La temperatura mínima se elevará levemente hasta los 11 grados, mientras que la máxima volverá a alcanzar los 25 grados. Sin embargo, el dato relevante de esta jornada será el incremento del viento. Por la tarde y durante la noche, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora con dirección del sudeste, lo que anticipará el ingreso de un sistema de inestabilidad.

El jueves 7 de mayo será el primer día con riesgo de precipitaciones. Según el pronóstico del SMN, durante la madrugada y la mañana se registrarán chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura mínima descenderá hasta los 9 grados, y la máxima se limitará a los 22 grados durante la tarde. El viento soplará del sur con ráfagas que nuevamente alcanzarán valores de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Para la tarde y la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado pero con una probabilidad de lluvias que caerá a valores de entre 0 y 10 por ciento.

El viernes 8 de mayo será la jornada más fría de toda la semana. El SMN prevé una temperatura mínima de solo 6 grados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, con cielo mayormente nublado. La máxima diurna apenas alcanzará los 16 grados por la tarde, y el cielo evolucionará hacia un manto nublado persistente. El viento predominante será del sur, con una velocidad sostenida de entre 13 y 22 kilómetros por hora, pero las ráfagas durante la madrugada podrían llegar a los 59 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, entre 0 y 10 por ciento, pero la combinación de viento intenso y baja temperatura generará una sensación térmica varios grados por debajo de los 6 grados reales, especialmente en zonas expuestas de la provincia.

El SMN recomienda prestar especial atención a las mañanas del lunes y martes por posibles heladas en sectores rurales y a la circulación vehicular durante el jueves por el piso resbaladizo que podrían generar los chaparrones.