Encontraron con vida a Esmeralda, la nena de 2 años desaparecida en Córdoba

Una noticia llevó alivio a todo el país tras horas de angustia. Esmeralda, la pequeña de tan solo 2 años que había desaparecido en la provincia de Córdoba, fue encontrada con vida este viernes. Sin embargo, los detalles del hallazgo abrieron una compleja línea de investigación judicial sobre lo ocurrido durante las horas en que estuvo ausente.

La menor fue localizada por efectivos de la División Motos de la Policía en un descampado próximo a su vivienda, a unos 500 metros lineales del lugar de la desaparición. Aunque el hallazgo trajo paz a la familia, las condiciones en las que apareció la niña llamaron la atención de los peritos.

El fiscal General de la Provincia de Córdoba, Juan Manuel Delgado, fue cauteloso al referirse al caso. "Aún no están claras las circunstancias de su desaparición y eso sigue como materia de investigación", señaló. Una de las mayores sorpresas para los médicos fue que la niña no presentaba signos de deshidratación, lo que sugiere que recibió asistencia durante el tiempo que estuvo desaparecida.

La hipótesis de la fiscalía

Un dato clave inquieta a los investigadores: el sector donde apareció la nena ya había sido revisado exhaustivamente durante las primeras horas del operativo de búsqueda. Debido a esto, la fiscalía maneja la fuerte hipótesis de que Esmeralda pudo haber sido "devuelta" en ese lugar poco antes de ser encontrada por los policías.

"Creemos que no estuvo siempre allí, sino en otro espacio donde pudo haber tomado agua", confiaron fuentes judiciales. Por estas horas, se intenta reconstruir el recorrido de la menor y determinar si hubo intervención de terceros que la mantuvieron bajo resguardo antes de dejarla nuevamente en las cercanías de su hogar.

Estado de salud

Tras el reencuentro con su madre, la pequeña fue trasladada a un centro asistencial para un chequeo completo. Aunque se encuentra en buen estado general, permanecerá bajo observación mientras la Justicia avanza con las pericias y la toma de testimonios en el entorno vecinal.