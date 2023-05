El enoturismo es uno de los motores de la vitivinicultura a nivel mundial. El vino como experiencia es el slogan que surgió en los últimos años y para eso es necesario que las instalaciones de los productores tengan lo necesario para recibir visitas. En San Juan esto es, según empresarios y funcionarios, una de las deudas históricas. Pero ahora contarán con un aporte de hasta $3 millones para invertir en este formato.

Nación anunció la primera semana de mayo una serie de fondos no reembolsables para bodegas y productores vitivinícolas que quieran ampliar o sumar ofertas de enoturismo. Las provincias productoras recibirán $300 millones para invertir en instalaciones o capacitación del personal y en San Juan empezaron el trabajo para presentar los proyectos con los que competirán por los fondos.

Durante la primera reunión el foco estuvo puesto en lograr un circuito turístico que mejore la permanencia de los turistas en la provincia. “El visitante no quiere conocer una sola bodega si no varias y todos los valles”, aseguró en conferencia Gustavo Samper, vicepresidente de la Coviar, organismo que gestionó en Nación esta ayuda. Las autoridades insistieron en que una mejora en esta oferta hará que el turismo de eventos, que viene creciendo en San Juan, sume días de permanencia.

“En San Juan está frenado el sector y esto sirve para incentivar a la inversión, aunque lo que hace falta es un trabajo continuo, porque venimos atrasados”, analizó Samper en diálogo con DIARIO HUARPE. El empresario explicó que en todo el mundo buscan reforzar este sector porque es una forma de posicionar el producto y también de crear nuevos puestos de trabajo.

“Hay que apostar por la gastronomía y el enoturismo, porque permite al turista probar los vinos, comer y conocer la producción. Además, las provincias y los valles no tienen que competir, porque cada uno tiene sus características y formas de ser”, opinó. A esto, sumó que en la provincia si bien hay crecimiento, todavía es necesario “recuperar el orgullo sanjuanino” y destacar la amabilidad local como un extra para el turista.

Hoy en la provincia, según confirmó Roberto Juárez, director de Turismo, hay 26 bodegas recibiendo turistas que son parte de la ruta del vino. En la provincia hay más de 150 bodegas y muchos más emprendimientos vitivinícolas que pueden avanzar en este negocio.

El programa, que entregará aportes no reembolsables (ARN), está abierto para quienes ya están recibiendo turismo y para quienes todavía no. Aplica para bodegas grandes o para productores de vino de autor y no hay límites de tamaño.

Quienes quieran participar deben presentar un proyecto en el cual detallar en qué invertirían los fondos y estos deben estar destinados a mejorar el circuito turístico y no a la producción vitivinícola en sí. El ministerio de Producción, Coviar y el Ministerio de Turismo participarán en las capacitaciones y ayudas para acompañar a los productores para que soliciten los fondos.

Roberto Juárez aseguró que, si bien hay un cupo para provincias, quieren que se presenten la mayor cantidad de sanjuaninos posibles, porque no descartan poder ampliar el monto destinado a San Juan.