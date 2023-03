Luego de que aprobaran una ley para regular e incentivar la venta de vino en copa en el sector gastronómico, el Gobierno dio otro paso: habilitó créditos blandos para que más locales puedan ofrecerlo. Se trata de una línea subsidiada de hasta $2.000.000, con hasta 6 meses de gracia y plazo de pago de 36 meses.

Se trata de una apuesta fuerte para incentivar otra forma de consumo de vino. En el sector gastronómico se venía discutiendo la posibilidad de abrir esta forma de comercialización, para la que es necesario equipamiento si se quiere servir vino en copa dosificada a través de una máquina que no solo mide la cantidad exacta para que se aproveche la botella, también cuida la calidad del producto.

Se trata de un dispenser que utiliza un sistema de vacío y es digital. Cada unidad que sirve mantiene la calidad desde la primera a la última copa y en todas sirve lo mismo. De esta manera, el contenido no se oxida y no importa la cantidad de tiempo que pasa.

Bodegueros habían solicitado que se implemente el sistema, ya que de esta manera se aseguran de que la etiqueta no se ve comprometida. Bares y restaurantes también lo apoyan porque no corren el riesgo de pérdidas por dejar una botella abierta que no se aprovechará en su totalidad. A esto se suma la posibilidad de cobrar un precio razonable por el servicio.

Era el precio, para muchas pymes prohibitivo, de los dispenser lo que dificultaba la implementación. Por eso surge la línea de créditos que se obtiene a través de la Agencia Calidad San Juan, subsidiado por el gobierno.

Este jueves presentaron esta herramienta financiera, que había sido anunciada en agosto de 2022 luego de que Diputados aprobara la Ley 2307 que establece el Régimen de Promoción de Oferta Gastronómica de Vino Varietal o Blend en Copa.

Mariano Carmona, de la Asociación Empresaria hotelera gastronómica, aseguró en la conferencia que "es la dosificación perfecta y lograr absorber el costo de esa botella. Además, tenemos la garantía que la primera y la quinta copa van a tener las mismas características organolépticas".

Cómo será la venta de vino en copa

Aquellos locales que hayan recibido estos beneficios deberán vender el vino siguiendo ciertas recomendaciones: que la copa servida sea de 150 cc y que el valor de la misma no supere el 30% del costo de la botella. De esta manera esperan que los precios sean accesibles y el objetivo de incentivar el consumo de este alimento se cumpla.

La medida de la copa tiene motivos: por un lado, los enólogos recomiendan llenar hasta este punto para que se conserven y aprecien mejor las características del vino y además que con esta medida la mayoría de las personas no alcanza los 0.5 g/l de alcohol en sangre requeridos para manejar.

La campaña de promoción del vino en copa estará a cargo del Estado, que buscará incentivar esta forma de consumo. El órgano de aplicación de la norma y quien se hará cargo de la entrega de los créditos será el Ministerio de la Producción.

Cómo acceder a la financiación

Según explicaron las autoridades del Ministerio de Producción, existen dos formas de financiarlo, según el destinatario:

Agencia Calidad San Juan

Destinatarios: sector gastronómico de la provincia de San Juan

Monto: hasta $ 2.000.000 (dos millones)

Financiación: El plazo máximo de amortización será de hasta 36 meses. Dentro de ese plazo se podrá contemplar un periodo de gracia para capital e intereses de hasta 6 meses

La tasa de interés nominal anual aplicable será de 29,9% anual

Garantía: El postulante será garantizado por GARANTIA SAN JUAN S.A.P.E.M.

Crédito C.F.I

Destinatarios: sectores vinculados al enoturismo como vinotecas, bodegas y servicios de alojamiento y gastronómicos de la ruta del vino.

Monto: hasta $1.500.000 (Un millón quinientos mil)

Financiación: C.F.I. hasta el 80% de la inversión, solicitante: 20% de la inversión

Garantías: hasta $1.000.000 (Un millón) a sola firma, hasta $1.500.000 (Un millón quinientos mil) garantía real con cobertura del 130%

Amortización: hasta 1 (un) año de gracia en intereses y hasta 3 (tres) años de capital (interés + cuota)

Tasa de interés: hasta $1.000.000 (un millón) tasa variable tope del 15% anual. Hasta $1.500.000 (Un millón quinientos mil) tasa variable con un tope del 30% anual.