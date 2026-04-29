Una hembra adulta de puma y sus dos crías fueron captadas por cámaras de seguridad mientras recorrían durante más de una hora el patio de una casa en La Carrera, en Tupungato (Mendoza), durante la noche del lunes.

Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad instaladas en la casa, donde se observa a los animales recorrer el espacio con tranquilidad, explorar el lugar e incluso interactuar entre ellos sin mostrar signos de agresividad.

El hecho ocurrió durante la noche, momento en el que los felinos suelen estar más activos, y se extendió por un período prolongado sin que se registraran ataques ni daños dentro de la propiedad.

Según se informó, los dueños de la vivienda se encontraban dentro del domicilio mientras los pumas estaban en el patio, lo que aumentó la tensión por la situación. Sin embargo, decidieron no intervenir y esperar a que los animales se retiraran por sus propios medios.

Especialistas señalan que este tipo de episodios se vuelve cada vez más frecuente debido al avance de las zonas urbanas sobre hábitats naturales, lo que genera encuentros cada vez más cercanos entre humanos y fauna silvestre.

Además, remarcan que los pumas suelen evitar el contacto con personas y no representan un riesgo inmediato si no se los provoca, aunque recomiendan mantener distancia y dar aviso a las autoridades ante este tipo de situaciones.