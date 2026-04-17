Agencia Calidad San Juan créditos a más de 1100 productores y emprendedores es el resultado de un informe presentado por el organismo provincial, que detalla la asignación de más de $5.550 millones desde 2024 hasta la actualidad para impulsar el desarrollo productivo local.

Según se informó, la Agencia Calidad San Juan forma parte del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, actualmente a cargo de Gustavo Fernández, y tiene como objetivo orientar, capacitar y brindar asistencia técnica y financiera a PyMEs y emprendedores. En ese marco, el presidente del organismo, Manuel Rodríguez, dio a conocer los detalles del destino de los fondos y el alcance de las distintas líneas de crédito. “Estos programas buscan fortalecer el entramado productivo de la provincia, acompañando a quienes invierten y generan empleo”, señalaron desde la cartera productiva.

Uno de los programas con mayor demanda es el destinado a cosecha y acarreo. Durante 2024 se otorgaron 137 créditos por un total de $506.118.510. En 2025, la cifra creció a 154 solicitudes aprobadas con una inversión de $1.100.000.000. En lo que va de 2026, ya se han recibido más de 250 solicitudes, con un monto previsto de $2.500.000.000, lo que evidencia un incremento sostenido en la demanda del sector productivo vinculado a las actividades agrícolas.

“Se trata de una herramienta clave para sostener la actividad en momentos críticos del ciclo productivo, garantizando que los productores puedan afrontar tareas esenciales como la cosecha”, indicaron fuentes del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Microcréditos para emprendedores

Otra de las herramientas destacadas son los microcréditos, orientados a fortalecer la capacidad productiva de pequeños emprendedores mediante la compra de insumos y equipamiento. En este programa se aprobaron 370 solicitudes y se asignaron más de $660.000.000, consolidándose como una de las líneas con mayor alcance en términos de beneficiarios.

“Los microcréditos permiten que muchos emprendimientos puedan dar un salto de escala, accediendo a recursos que de otro modo serían inaccesibles”, explicaron desde el área, al destacar el impacto directo en el crecimiento de las economías familiares.

Perspectiva de género y diversidad

El Programa Emprender con Perspectiva de Género también tuvo un rol relevante dentro del esquema de financiamiento. Está dirigido a emprendimientos que incorporan producción, manufactura o agregado de valor, priorizando aquellos liderados por mujeres o que integran criterios de diversidad y sostenibilidad ambiental.

Hasta el momento se aprobaron 77 proyectos, con un financiamiento superior a $130.000.000. “Se busca promover una matriz productiva más inclusiva, donde las oportunidades alcancen a todos los sectores y se valore la diversidad como un eje de desarrollo”, señalaron desde la cartera.

Bienes de capital

En cuanto al Programa de Créditos para Emprendedores destinado a Bienes de Capital, se orienta a personas físicas o jurídicas con al menos dos años de actividad registrada y categorizadas como microempresas. Esta línea apunta a fortalecer sectores de servicios, comercio, industria y agro mediante la adquisición de maquinaria y equipamiento.

En este caso, se aprobaron 127 solicitudes por un monto que supera los $660.000.000. “La incorporación de bienes de capital es fundamental para mejorar la competitividad y la productividad de las empresas locales”, destacaron fuentes oficiales.

En este contexto, desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación subrayaron la importancia de sostener estas herramientas en el tiempo. “El acceso al financiamiento es un factor determinante para el crecimiento, por lo que se continuará trabajando para ampliar el alcance y acompañar a más productores y emprendedores en toda la provincia”, concluyeron.