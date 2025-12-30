La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad informó que un hombre, identificado como Alejandro Rodrigo Ferreyra Sosa, fue condenado a prisión de cumplimiento efectivo tras un acuerdo de juicio abreviado celebrado con su defensa. La pena deberá cumplirse en el Servicio Penitenciario Provincial.

Fuentes judiciales informaron que el imputado cometió un robo el 24 de diciembre, entre las 7 y las 21:30, en una vivienda ubicada en calle Quiroga, en el Barrio Buenaventura Luna de Rawson. Según la investigación, Ferreyra Sosa ingresó al domicilio luego de romper una puerta ubicada en la parte posterior e ingresó para sustraer elementos.

Una vez en el interior, el ladrón se llevó un auricular genérico sin marca con gravados de Hello Kity; una plancha de pelo chica; una bucleadora marca Philps, una depiladora eléctrica;una freidora de aire, entre otros elementos. Una parte de lo robado fue hallada posteriormente en el fondo de la vivienda y recuperada por la damnificada, aunque otros efectos no fueron encontrados.

Finalmente, la Justicia decidió, mediante juicio abreviado, condenar a Alejandro Rodrigo Ferreyra Sosa a cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo a cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial. El caso estuvo a cargo del fiscal Juan Manuel Gálvez.