La cancelación de la Finalissima entre la Selección argentina y España dejó un sabor amargo en ambos planteles, pero también abrió lugar para el humor. En ese contexto, Enzo Fernández protagonizó un momento distendido al bromear con su compañero en Chelsea, Marc Cucurella, en relación al partido que finalmente no se disputará.

El mediocampista argentino contó, entre risas, una charla que mantuvo con el futbolista español, en la que deslizó una chicana vinculada a un supuesto “miedo” de su colega ante el cruce con la Albiceleste. El comentario rápidamente se viralizó y aportó un tono más liviano a una situación que venía cargada de tensiones.

Más allá de la broma, Fernández también expresó su frustración por la suspensión del encuentro, que iba a enfrentar a los campeones de América y Europa. “Por los problemas que hubo no se pudo jugar”, señaló, dejando en claro que el plantel esperaba ese duelo como una prueba de alto nivel.

La Finalissima estaba prevista para disputarse en marzo de 2026, pero fue cancelada debido a problemas de seguridad en Medio Oriente y a la falta de acuerdo entre las federaciones para reprogramarla en otra sede.

El partido, que debía enfrentar a Argentina (campeón de la Copa América) y a España (ganador de la Eurocopa), quedó definitivamente fuera del calendario internacional tras semanas de negociaciones fallidas.

Mientras tanto, tanto el equipo dirigido por Lionel Scaloni como el conjunto español reorganizaron sus agendas con amistosos, aunque quedó la sensación de una oportunidad perdida de medir fuerzas entre dos de las selecciones más fuertes del mundo en la antesala del Mundial 2026.