La construcción del nuevo edificio para la EPET Nº4 ya superó el 72% de avance y marca un punto de inflexión para la educación técnica en San Juan. Con una matrícula de 800 alumnos, la institución está cada vez más cerca de contar por primera vez en 45 años con una sede propia, diseñada para responder a las exigencias actuales de formación. El dato no es menor: en un contexto de reactivación minera, la generación de mano de obra calificada se vuelve una prioridad para la provincia.

Impulsada por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, la obra se posiciona como estratégica. No solo resuelve una demanda histórica de la comunidad educativa, sino que proyecta a la EPET Nº4 como un semillero de técnicos que podrán insertarse en un mercado laboral cada vez más demandante.

El complejo educativo contempla espacios para el nivel secundario técnico, nivel superior y formación profesional. Talleres, laboratorios y aulas se combinan con áreas de gobierno, salas especiales, sectores para docentes, SUM, cocina, depósitos y un playón polideportivo. A esto se suman espacios comunes, áreas verdes y una plaza seca que ordenarán la dinámica institucional y mejorarán la experiencia diaria de alumnos y docentes.

En lo concreto, las etapas 1 y 2 avanzan con buen ritmo. La primera se enfoca en terminaciones dentro de talleres y laboratorios, con tareas de pulido de pisos, instalación eléctrica, colocación de luminarias, carpinterías y pintura. En paralelo, la segunda etapa desarrolla los bloques de aulas y áreas administrativas, con trabajos de mampostería, losas e instalaciones. La tercera etapa, en tanto, ya dio sus primeros pasos con la preparación del terreno y la ejecución de infraestructura clave, como la torre tanque de reserva.

El impacto de la obra va más allá de lo edilicio. La posibilidad de contar con espacios adecuados, seguros y equipados mejora de manera directa la calidad del proceso educativo, especialmente en disciplinas técnicas donde la práctica resulta central. Esto permitirá optimizar la formación de los estudiantes y alinearla con las necesidades reales del sector productivo.

En ese escenario, la minería aparece como un motor determinante. Con nuevos proyectos en carpeta y una perspectiva de crecimiento sostenido, la demanda de perfiles técnicos se incrementará en los próximos años. La EPET Nº4, con su nueva infraestructura, se perfila como un actor clave para abastecer ese requerimiento con recursos humanos formados en la provincia.

El beneficio también alcanza a las familias, que ven en la educación técnica una herramienta concreta de progreso. La inserción laboral de los egresados no solo impacta en su desarrollo individual, sino que contribuye a dinamizar la economía local.

Con finalización prevista para septiembre de 2026, la obra consolida una apuesta de largo plazo: fortalecer la educación técnica como base del desarrollo productivo. En un contexto donde San Juan se prepara para un nuevo ciclo minero, invertir en formación aparece como una decisión estratégica.