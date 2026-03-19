Sin dudarlo un segundo, el intendente de Jáchal, Matías Espejo, marcó que los jefes comunales tuvieron un rol preponderante en el rearmado del Partido Justicialista de San Juan y lograron aunar esfuerzos para apuntalar la candidatura de Cristian Andino en la elección 2025. Desde esa mirada, el también presidente de la Junta de Jáchal dejó una definición política de fondo: los intendentes deben ser parte central en la toma de decisiones de cara al 2027.

El planteo que hizo en radio Amanecer no es menor dentro del esquema interno del PJ, donde comienzan a perfilarse los primeros movimientos rumbo al próximo turno electoral. Espejo puso en valor el peso territorial de los intendentes y su vínculo directo con la militancia, al sostener que “el PJ tuvo, creo yo, muy buen resultado en cuanto pudimos, con enormes esfuerzos de todos los sectores, fundamentalmente de aquellos dirigentes que tienen más peso dentro del partido, pero también de todos los jefes comunales”.

En ese sentido, remarcó que el rol de los intendentes no fue accesorio, sino determinante en el armado político. “En la mayoría de los casos somos presidentes de las juntas departamentales y llevamos la palabra de nuestros simpatizantes, afiliados y militantes”, explicó, al tiempo que ratificó que su participación en la definición de candidaturas fue concreta: “Claro que fuimos importantes en la elección de los candidatos en 2025”.

Para Espejo, ese esquema de construcción colectiva debe sostenerse y profundizarse. “A partir de todos esos consensos y trabajos, logramos tener un lugar en la mesa de toma de decisiones”, afirmó. Y añadió: “Creo que los resultados están a la vista. Pudimos tener una lista súper representativa y competitiva”.

El dirigente también vinculó ese proceso con el resultado electoral obtenido, al recordar que el peronismo logró imponerse y colocar un diputado nacional con fuerte anclaje territorial. “La elección se ganó y pudimos poner un diputado nacional que, de verdad, para nosotros es representativo. Es un exintendente, una persona de muchísimo trabajo, que sigue estando en el territorio y escuchando a cada una de las personas que participaron de la campaña”, destacó.

En ese marco, Espejo dejó implícito que el camino hacia el 2027 debería replicar la lógica del 2025: construcción desde abajo, protagonismo de los intendentes y consenso interno. Un mensaje que, hacia adentro del PJ, busca consolidar el peso político de los jefes comunales en la definición del futuro electoral del partido.