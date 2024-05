Después de años de permanecer cerrado y con el constante deterioro de las instalaciones, se encendió una nueva luz de esperanza de poder reabrir el Autódromo El Zonda. Es que el ministro de Turismo informó que esperan una comisión para definir qué obras hacen falta para rehabilitar el circuito. Luego analizarán los costos para definir si es posible reabrir el complejo deportivo.

En contacto con Huarpe Noticias, Guido Romero, ministro de Turismo, Cultura y Deporte, habló sobre las obras en El Zonda que quedaron pendientes de la gestión anterior. El funcionario aseguró que están esperando que "a fines de mayo o en los primeros días de junio" llegue a San Juan una delegación de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) y del Automóvil Club Argentino.

El funcionario explicó que estos especialistas analizarán qué le está faltando al Zonda para que lo puedan habilitar. "Una vez que tengamos el detalle de las obras que hay que realizar tenemos que hacer una evaluación presupuestaria para ver si estamos en condiciones de poder realizarlas para habilitar El Zonda", explicó Romero.

La confirmación de Romero de que se espera una comisión especial para evaluar El Zonda llega algunos meses después de que el secretario de Deportes de la gestión anterior, Jorge "Coqui" Chica, dijera que estaban encarando un programa de refacción integral del lugar. Finalmente, esto no se concretó y ahora se espera una revisión general de la infraestructura para poder definir si podrá funcionar para alguna carrera.

A fines de junio de 2023 Chica habló de reparaciones en el circuito y explicó que lo primero que se iba a hacer era el restyling de la pista. Esto implica una refuncionalización de todo el mítico circuito. A esto se sumaba que tenían previsto hacer obras relacionadas con la normativa de seguridad en este tipo de circuitos. También se tenía pensado hacer el mantenimiento de las instalaciones sanitarias y se hermoseará todo el lugar.

La última vez que se corrió en El Zonda fue en el 2019, después hubo intenciones de correr en 2020, pero finalmente el evento no se realizó. En el 2022 se firmó un convenio entre la ASV y Deportes para realizar diferentes obras con miras a poder modernizar el lugar y dotar de mayor seguridad al circuito.

Turismo carretera

Romero también habló de la posible llegada del bien reconoció Turismo Carretera a San Juan y sique las negociaciones están avanzadas, aún no hay nada definido sobre este evento.

"Todavía no he firmado el contrato, pero sí hemos tenido reuniones y las negociaciones están avanzadas, no hay ninguna confirmación. Yo soy abogado y las confirmaciones son cuando se firma el documento", aseveró Romero quien reconoció que, si bien la organización ya dio por hecho su presencia en publicaciones en su página web, "no hay inconveniente" con que lo hagan porque están prontos a firmar el contrato correspondiente.

De acuerdo al calendario que maneja la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) el Autódromo Villicum de San Juan, recibirá la novena fecha del campeonato los días 27 y 28 de julio.