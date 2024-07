La pasión por el anime sigue creciendo en todo el mundo y San Juan no es ajeno a este fenómeno cultural. Estas vacaciones de invierno, todos los fanáticos del manga, anime y k-pop podrán disfrutar de una jornada dedica al entretenimiento. Se trata de la 4° Edición de la Expo Anime que desembarcará en el Centro Cultural Conte Grand.

Esta edición contará con concurso de cosplay, feria friki, kpop, shows, juegos y sorteos para disfrutar en familia y amigos. Tanto chicos, como grandes podrán entretenerse paseando por un espacio que contará con 40 stands de emprendedores locales y de provincias vecinas que llegarán con todo el merchandising de aquellas series de la infancia que emocionaron a toda una generación y con los nuevos éxitos de la industria nipona.

DIARIO HUARPE dialogó con Gualupe Zurita, organizadora de la Expo, quien comentó: “Esta es la primera vez que se hace en vacaciones de invierno por lo que esperamos mucha gente. A diferencia de otras ediciones, también vamos a tener mucha participación de otras provincias, viaja gente de Mendoza y San Luis a bailar y participar como cosplayers.

“Esperamos que esta sea la edición más convocante. Siempre tenemos entre 10 mil y 15 mil asistentes y esperamos que se mantenga o crezca ese nivel” indicó la organizadora.

Con el paso de los años ha cambiado mucho el tema de la aceptación de esta cultura por la sociedad. En este sentido, Zurita opinó que “al principio era algo muy estigmatizado, inclusive se le hacía bullying a las personas que consumían anime, pero ahora ha avanzado mucho y hay eventos a los que van los chicos a bailar o con cosplays y no hay problemas. Ya casi no hay discriminación y eso es algo importante. Se ha globalizado tanto esto que ahora es normal que los niños consuman anime desde chiquitos, cosa que antes no era tan así”.

Info útil

La Expo anime se realizará este sábado 13 y domingo 14 julio en horario de 14 a 20 ambos días. La cita es el Centro Cultural Conte Grand, ubicado en calle San Luis 701 Oeste, en la intersección con Las Heras. La entrada es libre y gratuita.

Actividades

La actividad más esperada por los presentes siempre es el llamativo concurso de cosplay, esto es caracterizarse de un personaje de videojuego, manga o anime, y cuenta con premios de $50.000 para el primer puesto, $40.000 para el segundo y $30.000 para el tercero. Además, habrá pasarela kids y un duelo de cosplays.

El concurso de Cosplay es el más esperado por los asistentes.

Otro de los concursos más convocantes es el de K-pop, música popular coreana, que también cuenta con importantes premios que rondan los $20.000 para el concurso solista y $50.000 para el grupal. Además, hay una propuesta de random dance, con premios para los que participen.

También habrá presentación del grupo coreográfico Step in, show de las cosplayers Elizabeth, LyJ, Flo ri y de Bonni Chan quien viene desde San Luis, juegos de rol y tattoo en vivo, entre otros.

Cronograma sábado

14.30 Concurso K-pop solista

16.20 Juego adivina el opening

17.00 Anuncio ganadores K-pop

17.05 Pasarela Cosplay Kids

17.20 K-pop Random Dance

17.40 Karaoke

18.00 Sorteo para los que usan cosplay

18.30 Pasarela cosplay

18.45 Duelo cosplay

19.20 Show Elizabeth

19.25 Show Bonnie Chan

19.30 Show LYJ

19.45 Show Flo Ri

Cronograma Domingo

14.45 Adivina el opening

15.10 Karaoke

15.30 K-pop Random Dance

15.50 Pasarela Cosplay Kids

16.00 sorteo

16.10 Pasarela Cosplay

16.20 duelo cosplay

16.40 Concurso K-pop grupal

17.40 Concurso Cosplay

18.30 Anuncio ganadores

18.40 Show Step In!