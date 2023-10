Los cosplay de la Expo Anime se llevaron todas las miradas de los sanjuaninos durante la tarde del sábado 7 y domingo 8 de octubre. ¿Pero qué es ser cosplayer? En el Centro Cultural Contegrand y en el marco de la Expo Anime San Juan, decenas pudieron disfrazarse de sus personajes preferidos de películas, videojuegos, comics, mangas o series. Algunos los hicieron por gusto, pero otros a modo de competición, ya que el mejor disfraz o mejor dicho cosplay participó por un premio de $45.000 en efectivo.

Link y Zelda, jurados del concurso de cosplay en la Expo Anime. Foto: Diario Huarpe / Gonzalo Medina.

El dúo “Elernix” integrado por Guada y Nic, fueron jurados de la competencia de cosplay. Ambas representaban a los personajes de Zelda y Link del icónico videojuego de Nintendo “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”. En este sentido, las jóvenes juradas, se mostraron muy entusiasmadas con la competencia y sorprendidas de que cada vez son más sanjuaninos los y las que se animan a disfrazarse en estas ferias temáticas.

“Cuando los concursantes nos pasaron las fotos, quedamos sorprendidas porque la mayoría eran personajes nuevos”, explicó Guada, una de las jurados.

Los disfraces se llevaron las miradas de todos los sanjuaninos. Foto: Diario Huarpe / Gonzalo Medina.

Sobre los criterios a tener en cuenta, ambas explicaron sus puntos a tener en cuenta; uno de ellos es valorar la elaboración de los disfraces, ya que no todos cuentan con el mismo nivel económico y los accesorios de cada personaje suelen ser costosos. Además, también ponen en valor, la caracterización. Esto quiere decir que valoran los gestos, comportamientos, frases icónicas o bailes de los personajes a los cuales los participantes eligieron para representar. Cabe destacar que en el concurso de Cosplay, se entregaron premios en efectivo para el 1º,2º y 3º puesto.

Expo gastronómica cultural Anime

En la Expo Anime de San Juan había tres stands que ofrecían comidas relacionadas con la cultura friki. Ramen, banderillas y hotcakes eran las elaboraciones que representaban comidas típicas de las distintas series o comics que los aficionados eligieron para pasar un rato en los jardines del Centro Cultural Conte Grand.

El stand de Pop&Cook en la Expo Anime. Foto: Diario Huarpe / Gonzalo Medina.

Zuri, de Pop & Cook, ofrecía banderillas al estilo coreano que son salchichas bañadas en harina rebosadas con nachos o papas y distintas combinaciones de sabores a través de aderezos. Además, en el stand se podía encontrar alfajores con stickers comestibles de las series o comics preferidas de los clientes.

El plato de ramen que ofrecía Juan San Ramen. Foto: Diario Huarpe / Gonzalo Medina.

Juan San Ramen, otro stand que ofrecía ramen, un típico plato de la cultura japonesa, fue elegido por los sanjuaninos para disfrutar de un plato un poco más elaborado. El stand ofrece la creación del plato desde cero. Complicado para su elaboración, ya que la preparación tiene fideos cocidos con un caldo especial que se demora seis horas en realizarse. Los fideos son distintos y van acompañados con hongos shiitake y narutomaki. Ingredientes típicos de la cultura asiática.

Eca y Eric del stand Sweet Kiss en la Expo Anime. Foto: Diario Huarpe / Gonzalo Medina.

Sweet Kiss, un stand que se dedicó a la elaboración de hotcakes y creps, fue uno de los más elegidos por los sanjuaninos. El plato iba acompañado con salsas y toppings tales como salsa de chocolate, frutillas, chips de chocolate, entre otros. Estos postres son característicos del anime, ya que la decoración y el emplatado tenían relación con lo que consumen personajes de series y comics.