Estética vehicular, el servicio integral para mantener tu automóvil

El cuidado de los automóviles requiere de una atención especial y en San Juan hay un empresa que ofrece un servicio completo para su mantenimiento. Se trata de la Fa Spa Automotriz dedicado a la estética vehicular que tiene como finalidad embellecer los vehículos, mediante una labor minuciosa e integral. Federico Arce, dueño de la firma, comentó en qué consiste su empresa.

Arce relató que la idea surgió para darle una salida laboral a su hijo que estaba saliendo de la secundaria. De esta manera, comenzó a zambullirse en el área de la estética vehicular para fundar un emprendimiento en San Juan. “Estaba terminando con algunas materias pendientes que había tenido en la escuela y él quería trabajar. Entonces, le di una mano”, dijo.

“A mí me encanta el tema automotor y me apasiona desde siempre. Me gusta más el detalle, pero mi hijo es un poco más el fierrero. A él le gusta más meter la mano en la mecánica”, continuó.

Explicó que la estética vehicular es mucho más que la realización de un lavado, sino que comprende un número de tareas que conllevan un trabajo minucioso y prolijo. “Es muchísimo más detallado a la hora de lavar en realidad porque incluye varios trabajos como correcciones de pintura, restauraciones de ópticas, limpieza de interiores, tapizados, limpieza de motores, chasis, entre otros. Incluso hemos agregado el escaneo electrónico de motores para detectar fallas”, contó el emprendedor.

Arce agregó que limpian tornillo por tornillo y por eso destaca la labor detallista que requiere dedicarse al rubro.

Quienes estén interesados en recurrir a los servicios de Fa Spa Automotriz deben comunicarse al 2644 59-5221 o a través de sus redes sociales. También, pueden ir hasta su sede que está ubicada en Calle 5 y San Miguel, departamento Pocito.