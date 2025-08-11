Con el cierre de la segunda camada de la Diplomatura en Diseño para la Producción de Videojuegos, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ, a través de su Departamento de Estudios de Posgrado, la coordinación académica y en articulación con la Red Comunidades de Desarrollo de Videojuegos, realizará la "Embrace the Chaos Game Jam", un evento gratuito y de alcance federal que se desarrollará de manera completamente virtual. La propuesta, que cuenta con la coproducción de Crevis (Creadores de Videojuegos de San Juan), tendrá lugar del 29 al 31 de agosto y busca reunir a desarrolladores profesionales, estudiantes y entusiastas del mundo de los videojuegos en un desafío creativo de 48 horas.

La diplomatura, dirigida por Julieta Ladstatter y Mishka De Caro, culmina así su segundo ciclo de cursada con una convocatoria abierta a cualquier persona interesada en el medio, sin necesidad de haber transitado previamente la formación ni residir en San Juan. Las denominadas game jams son espacios de improvisación y desarrollo intensivo, donde en un tiempo limitado se crean prototipos o juegos completos, fomentando la experimentación y el aprendizaje práctico sobre los procesos de diseño, programación, arte y sonido.

El encuentro se desarrollará en el servidor de Discord de la comunidad Crevis y contará con charlas especializadas en diseño, arte y programación, así como con la mentoría de profesionales que guiarán a los equipos durante la producción. El objetivo principal es generar un espacio de intercambio y colaboración que permita profundizar en la profesionalización y comprensión del modelo productivo de la industria de videojuegos en Argentina.

La Embrace the Chaos Game Jam se propone, además, como un punto de encuentro entre distintas comunidades del país, promoviendo el vínculo entre quienes recién se inician en el desarrollo y quienes ya trabajan en el sector. Con una modalidad abierta y participativa, la actividad invita a sumarse a personas con diversos perfiles, desde programadores y diseñadores hasta artistas, compositores o guionistas, contribuyendo con sus habilidades en la creación de experiencias lúdicas originales.

DATOS

Para inscribirse a la jam

https://bit.ly/EtC25Form

Para unirse al server de Discord: https://bit.ly/embraceTheChaos

Para ver la Jam en Itch.io: https://itch.io/jam/embrace-the-chaos-2025

Para Instagram: @mishka.de.caro @julietaladstatter @crevis.oficial