El miércoles 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó la inflación correspondiente a agosto de 2025. A partir de este dato, todos los meses las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se actualizan con un incremento que sigue el último índice inflacionario publicado.

El objetivo de esta medida es evitar que los sectores más vulnerables pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios. De esta manera, jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un ajuste automático que busca acompañar la evolución de la economía.

La inflación de agosto 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que la inflación correspondiente a agosto de 2025 fue del 1,9%, al igual que en julio. Este porcentaje refleja la variación de precios en bienes y servicios de consumo masivo durante el octavo mes del año en todo el país.

Por otro lado, la inflación interanual se ubicó en 33,6%. Este dato permite dimensionar el impacto acumulado de los aumentos de precios sobre la economía de los hogares en lo que va del año. Además, resulta clave para analizar la pérdida o recuperación del poder adquisitivo y sirve como referencia central en la definición de políticas económicas y sociales.

Monto de las asignaciones familiares en octubre 2025

La Administración Nacional de Seguridad Social anunció que las asignaciones familiares tendrán un incremento de 1.9%, que comenzarán a regir a partir de octubre. Estos montos, que se ajustan según la inflación informada mes a mes, buscan acompañar el incremento del costo de vida y brindar un mayor respaldo económico a las familias beneficiarias.

AUH por hijo (total): $117.274,67

AUH por hijo (80%): $93.814,51

AUH por hijo con discapacidad: $381.865,15

Asignación Familiar por Hijo (SUAF):

Hasta $860.486: $58.629,16

$860.486,01–$1.261.988: $39.546,78

$1.261.988,01–$1.457.010: $23.918,39

SUAF por hijo con discapacidad:

Hasta $860.486: $190.898,81

$860.486,01–$1.261.988: $135.047,35

Desde $1.261.988,01: $85.233,51

Asignaciones especiales:

Embarazo: $93.800,75

Prenatal hasta $860.486: $58.629,16

Prenatal $860.486,01–$1.261.988: $39.547,00

Prenatal $1.261.988,01–$1.457.010: $23.918,39

Prenatal $1.457.010,01–$4.556.714: $12.339,98

Otros montos: