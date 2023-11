El año está a punto de concluir y las cargas del día a día se vuelven cada vez más pesadas. El ámbito laboral no escapa a la realidad que se vive y según la consultora Alentar Innovación, en San Juan los casos de estrés laboral o “Burnout” después de la pandemia se incrementaron en un 75%. Las causas están íntimamente relacionadas con la situación económica del país y la incertidumbre en el plano político. Advirtieron que las consecuencias de este síndrome si no se trata, son graves, pudiendo llegar a la muerte.

La psicóloga María Laura Zárate, habló con DIARIO HUARPE y explicó que notaron un fuerte incremento en los síntomas que están relacionados con esta enfermedad. “El Síndrome de Burnout o comúnmente conocido como estrés laboral crónico consta de tres etapas y con sintomatología muy marcada, como la ansiedad y la psicomatización. Lo llamativo, es que generalmente se da en aquellos trabajadores conocidos como “los mejores” o más comprometidos con la empresa”, destacó la profesional especializada en el área laboral.

En una tarea llevada adelante por la consultora Alentar Innovación, el informe se realizó sobre trabajadores de los rubros vinculados a la salud, seguridad, docencia y la atención a la demanda (atención al cliente, call center, etc.), mostrando ser los más afectados, aunque el impacto se extiende a todos los rubros y/o profesiones y arrojó que en los últimos tres años, aumentó en un 75% los casos de trabajadores que presentaban síntomas de estrés laboral crónico.

En la primera etapa el paciente comienza con el famoso “no doy más”, contó Zárate. Se manifiesta el cansancio no solo físico, sino también mental y la persona se siente saturada y se tiende a la naturalización. “La gente crea un mecanismo de defensa y se dice a sí misma “tengo que seguir” y le resta importancia, se desconecta de la emoción o el sentimiento que le genera determinada situación en el trabajo”.

“No es la opción más saludable, pero es la que nos permite salir del paso y continuar con la rutina”, dijo la profesional.

La segunda parte, consta de lo que en términos profesionales se llama “cristalización”, esto, según indicó la especialista, es la capacidad de reprimir o congelar el sentimiento que tenemos y al no tener la posibilidad de canalizarlo de alguna manera, se comienza con los síntomas físicos, la psicomatización. “Acá es donde aparecen los dolores de cabeza, la gastritis, y todos esos síntomas que empiezan a provocar las ausencias en los puestos de trabajo”.

Todo esto trae consecuencias y el trabajador comienza a mostrar desmotivación, falta de productividad, bajo rendimiento, falta de atención en las tareas a desarrollar, desgano y poca participación e irritabilidad entre otras.

Por último, Zárate contó que si no se actúa a tiempo, en la última fase del síndrome, la persona puede desarrollar depresión. “Ya no hay nada que lo motive, por más que sea el trabajo que siempre quiso o su vocación, pierde el interés y el sentido de satisfacción que le generaba su trabajo”, mencionó. A su vez Zárate agregó que en esta instancia si la persona no es tratada y no recibe ayuda a tiempo, la depresión puede ser tan profunda al punto tal de incitar al suicidio.

Finalmente, la psicóloga recomendó a los trabajadores la realización de una actividad que les permita desconectar de los problemas laborales, como la práctica de un deporte o actividad física como caminatas, la meditación o cualquier actividad de preferencia y con la que se sienta a gusto.