Después de que se definiera que Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), y Javier Milei, de la Libertad Avanza (LLA), quedaran como los dos candidatos a la recta final de la presidencia, los sanjuaninos expresaron a DIARIO HUARPE que la incertidumbre en la previa al balotaje genera preocupaciones que causen un gran estrés en muchas personas. Por esta razón, una especialista paso por el programa Yo te Invito que se emite por Telesol y compartió varios tips para aprender a gestionar esta situación.

Según las palabras de la licenciada en psiconeuroinmunoendocrinología Martina Bíscaro, dijo que el estrés surge de la relación de cada individuo con el entorno, con su cultura, con su día a día, con sus vínculos, con el ambiente en el que vive y con la temperatura. En ese sentido, la especialista afirmó que el estrés es parte de la vida y “nos va preparando para ir afrontando lo que cada día nos depara a cada quien”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, Bíscaro comentó que dentro del estrés, podemos encontrar dos tipos, el agudo y el crónico. Al hablar del primero de ellos, la licenciada explicó que es un estrés corto porque se presenta en situaciones específicas que provocan nerviosismo, debido a que una vez que baja la tensión, baja el nivel de cortisol y se vuelve al estado natural.

Pero el más peligroso del estrés es el crónico, que viene a ser cuando ese estado permanece en el tiempo y uno no puede controlarlo. “No me doy cuenta y sigo actuando de esa manera, mi cuerpo empieza a padecer el estrés crónico. Tengo un sistema nervioso activado constantemente y mi personalidad se potencia en cosas que a lo mejor no están tan buenas. Mis miedos se potencian, se agrandan. Todo lo que a veces vivo con cierta liviandad se empieza a complicar”, agregó.

“El estrés crónico afecta nuestro día a día generando separaciones, generando problemas vinculares en la escuela, generando un problema en la cancha, en el fútbol. Si nosotros estamos alterados, todo lo que yo interprete de esa realidad va a venir desde esa óptica. Entonces va a ser muy perjudicial para el ser humano”, señaló.

Ante esta situación, la especialista recomendó tratar de acudir a un médico, pero también empezar a conocerse como persona, ya sea en algún rango, en alguna actitud donde uno puede llegar a sentirse más violento, más sensible o más irritable.

En cuanto al contexto electoral que se encuentra atravesando el país, Bíscaro comentó que las reacciones ante el estrés que provoca la situación, las reacciones pueden ser múltiples. “Algunos reaccionarán de una manera, y otros de otra. Lo podemos abordar de distintas maneras y eso no quiere decir que esté mal. No hace falta ser el presidente para estar estresado o ama de casa. De hecho, una ama de casa se puede estresar por cocinar, tener los niños en el día a día, ayudar en la tarea y el presidente se estresará por otras cosas. El tema es como los individuos abordamos las cuestiones que nos acontecen a cada uno”, comentó.

Publicidad

“Tiene que ver, como te digo, con cómo afronto los problemas, cómo evalúo los problemas. Pero claramente hay un contexto sociocultural que no podemos dejar de tener en cuenta”, amplió.

Consecuencias que genera el estrés

“Cuando el estrés pasa de agudo a crónico genera inflamación. Todas las enfermedades o la mayoría tienen que ver con inflamación. Con un cuerpo que constantemente recibe el estímulo del cortisol. Si una persona tiene un estrés agudo, una situación, un examen, le agarra dolor de cabeza, frente al estrés crónico va a vivir con dolor de cabeza”, comentó la especialista.

Sin embargo, la situación puede agravarse con alguna patología del corazón si una persona frente a una situación de ansiedad comienza a sentir un poquito de taquicardia y tiene estrés crónico.