Hugo Ruiz Calle, del equipo SEP San Juan, se impuso este jueves en la sexta etapa de la Vuelta a San Juan 2026, disputada sobre un recorrido de 124,3 kilómetros con largada y llegada en el departamento Sarmiento. El ciclista peruano ganó la jornada con un tiempo oficial de 2:42:17, tras una definición ajustada y disputada en la localidad de Media Agua.

El podio de la etapa quedó conformado por Hugo Ruiz Calle, de SEP San Juan, en el primer lugar, Joao Pedro Rossi, de Swift Pro, en el segundo puesto y Ángel Oropel, de la Municipalidad de Chimbas, en la tercera posición. Completaron los cinco primeros Emiliano Pérez (Diberboll) y Jacob Decar Zuñiga (Stamina Racing).

Ruiz Calle encabezó el podio junto a Rossi (Swift Pro), segundo, y Oropel (Mun. de Chimbas), tercero.

La largada oficial fue a las 15:30 en la Plaza Dominguito, frente a la Municipalidad de Sarmiento, luego de un tramo controlado de aproximadamente 1,3 kilómetros hasta el kilómetro cero sobre Ruta Nacional 40.

Una vez en competencia, el enjambre multicolor avanzó hacia el norte por Ruta 40, con paso por Pocito y Rawson, recorriendo arterias clave como Aberastain, Mendoza, República del Líbano, avenida España y avenida Circunvalación. Posteriormente, la carrera regresó hacia el sur por Acceso Sur – Ruta 40 para definir la etapa frente al edificio municipal de Sarmiento.

El trazado incluyó puntos determinantes, como la Meta Montaña en El Cerrillo (km 105) y dos Metas Sprint: la primera en Pocito, en Aberastain y Furque (km 41,7), y la segunda frente al Velódromo Vicente Alejo Chancay (km 76,9), que marcaron el ritmo y las estrategias de los equipos.

En los kilómetros finales, la etapa ingresó en su tramo decisivo por el gran boulevard de Media Agua, con el lote mayoritario lanzado rumbo a la definición. A la altura de calle 25 de Mayo, los corredores pisaron el cartel de los últimos 500 metros, mientras se ordenaban las posiciones y comenzaba a estirarse el tren de marcha.

La llegada fue intensa y disputada. El pedalero brasilero intentó marcar diferencias, mientras desde atrás se lanzaban Emiliano Pérez y Hugo Ruiz Calle. En los metros finales, el ciclista del SEP aceleró con potencia, sostuvo el embalaje masivo y logró imponerse sobre la línea de meta para quedarse con la victoria en Media Agua.

Tras la llegada, Ruiz Calle destacó el desarrollo de la etapa y el trabajo colectivo. “Muy feliz con este resultado y agradecido sobre todo con cada uno de mis compañeros por la entrega que hacen el día a día”, expresó. Además, remarcó la importancia de la lectura de carrera: “Siempre hay oportunidad, hay que estar atentos a las circunstancias de carrera y felizmente se logró al final ganar la etapa”.

Con este resultado, el SEP San Juan quedó bien posicionado de cara a la definición de la clasificación general de la Vuelta a San Juan 2026. Tras la victoria en Sarmiento, Ruiz Calle señaló que el equipo afronta lo que resta de la competencia con expectativas firmes. “Estamos con mucha confianza de luchar el día de mañana por esa clasificación”, indicó el ganador de la sexta etapa.

Etapa reina

La Vuelta a San Juan tendrá este viernes su jornada más exigente con la disputa de la Etapa 7, considerada la etapa reina de la competencia. El recorrido se desarrollará íntegramente en horario matutino y finalizará en el Alto del Colorado, en el departamento Iglesia, uno de los puntos clave de la edición 2026.

La concentración de los equipos está prevista para las 07:25 horas en calle General Paz y Aberastain, en la Plaza de Santa Lucía, mientras que la largada oficial se dará a las 08:30 horas desde el mismo lugar.

La Etapa 7 tendrá una distancia total aproximada de 139,5 kilómetros y aparece como una jornada determinante en la lucha por la general de la Vuelta a San Juan 2026.

Podio

Hugo Ruiz Calle (Perú) - SEP San Juan Joao Pedro Rossi (Brasil) - Swift Pro (Brasil) Ángel Oropel - Municipalidad de Chimbas

General individual

Tomás Contte - Municipalidad de Pocito

General Sub 23

Martín Mancilla Labrin (Chile) - Stamina Racing (Chile)

Mejor sanjuanino

Leonardo Cobarrubia - SEP San Juan

General Meta de Montaña

Tomás Moyano - Municipalidad de Santa Lucía / Gremios

General Meta Sprint