El sanjuanino Pablo Álvarez anunció que se retirará de la competencia profesional cuando finalice la temporada de hockey sobre patines en el Club Barcelona de España, justo antes de comenzar con la Copa del Rey. Dado que finaliza su contrato el 30 de junio, será el cierre de un ciclo brillante como jugador. Busca disfrutar todo lo posible en los últimos meses que le quedan dentro del club catalán.

En una entrevista brindada por el medio oficial del club Barcelona, Pablo contó cómo asumió y profundizó su decisión: “nadie está preparado para dar este tipo de noticias. Es el momento de dar un paso al lado, dejar que los jóvenes sigan creciendo y dedicarme a otras cosas. También es momento de recuperar tiempo perdido, de volver a mi país, a Argentina, a San Juan y estar con mi familia. He disfrutado muchísimo de todo lo que he conseguido, pero creo que también es el momento de volver y estar con los míos”, destacó el jugador cuyano radicado en España.

En realidad, Álvarez admitió que la decisión iba desarrollándose con el tiempo por ciertas circunstancias familiares y personales que fueron tomando más peso: “Hace un par de semanas que la tomé e incluso tenía pensado seguir jugando algunos años más, porque físicamente me encuentro bien. Pero han sido un conjunto de situaciones y, al final, he optado por priorizar a la familia y recuperar ese tiempo”, dijo.

Y continuó: “Lo afronto de la mejor manera posible. Soy consciente de que es una decisión complicada, porque nadie está preparado para esto, pero al mismo tiempo estoy muy feliz y con muchas ganas de seguir disfrutando del tiempo que me queda aquí antes de retirarme”.

Ante los próximos desafíos deportivos que le quedan en el camino, está la Copa del Rey y no solo eso, la recuperación física de una lesión anterior le está dando resultados para ponerse arriba y calzar los patines. “El deporte te da revancha. Ahora tenemos una buena oportunidad para volver a nuestro mejor nivel. Considero que he ganado muchos títulos y me siento muy afortunado por todo lo que he conseguido, pero sigo siendo ambicioso y me encantaría poder ampliar el palmarés. He tenido la suerte de disfrutar no solo del Barça, sino también de otros clubes como el Liceo o el Benfica, a los que estoy muy agradecido. Pero la mayor parte de los títulos los he ganado aquí y es un orgullo”, resaltó el jugador.

Además, contó sobre las satisfacciones que tanto el Barcelona como club e institución, pudo brindarle en lo profesional: “Jugar en el Barça es un sueño para cualquier deportista. Yo nunca me habría imaginado llegar aquí. Siempre digo que, de pequeño, simplemente jugaba y disfrutaba de cada etapa. Todo se ha ido dando gracias al trabajo y al sacrificio. Una vez aquí descubrí un club maravilloso, no solo en el ámbito deportivo, sino también a nivel humano. He tenido la suerte de estar con grandes compañeros, con un gran staff y con mucha gente del club que es increíble”.

¿Y qué pasará después de colgar los patines? Es una cuestión compleja para responder de manera inmediata, sin embargo, buscará hacer la despedida de la mejor manera posible y compartiéndolo con toda la afición del club. “Es mi casa. Tengo mucho cariño por este club y siempre lo llevaré en el corazón. Estoy muy agradecido por cómo me han tratado siempre, por el apoyo incondicional y por el cariño que he recibido. He intentado dar siempre lo mejor de mí mismo y he disfrutado muchísimo marcando goles y celebrándolos en este pabellón tan especial”.

Por último, cuando le preguntaron sobre cómo definiría su carrera en una palabra, el sanjuanino contestó: “Ha sido una trayectoria soñada. Llegué muy joven a Europa, con 18 años, jugué seis temporadas en el Liceo, después diez aquí en el Barça, tres en Portugal y finalmente he vuelto al club que llevo en el corazón. He dado el máximo durante toda mi carrera y lo he ganado todo, así que no puedo pedir más. Pero sobre todo me quedo con la gente que he conocido por el camino, que es lo más valioso”.

Álvarez, debutó en 2001 en su país antes de dar el salto a la OK Liga en 2005 con el Liceo. En Galicia jugó seis temporadas (2005/06–2010/11) antes de llegar al Barça, donde se consolidó como uno de los grandes goleadores de su época. En su primera etapa como azulgrana (2011–2021) conquistó 31 títulos y se convirtió en el máximo goleador histórico de la OK Liga con 551 goles. Después de tres temporadas en el Benfica, en julio de 2024 regresó al Barça para iniciar su segunda etapa en el Palau, momento en el que alcanzó y superó la cifra redonda de los 600 goles.

Actualmente, le quedan pocos meses para concluir su vínculo con el club y deberá competir en uno de los torneos más importantes del hockey en España, que es la Copa del Rey y será la última competición que tendrá en su legajo como hockysta profesional.

Fuente: www.fcbarcelona.es