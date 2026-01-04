Evangelina Anderson y Majo Martino, protagonistas de un rescate

En la madrugada del 3 de enero de 2026, una situación inesperada sorprendió a Evangelina Anderson y Majo Martino mientras transitaban por las rutas de Punta del Este. Tras salir de un boliche bajo una lluvia torrencial, las mujeres divisaron a un perro desorientado al costado del camino, por lo que decidieron interrumpir su regreso para auxiliarlo. Con la modelo al volante y la periodista como copiloto, esta última exclamó con preocupación: “¡Perro! Ay, acá está”, mientras descendía del vehículo para resguardar al animal del intenso tráfico.

Ante el peligro de los autos que circulaban a gran velocidad, Anderson intentó atraerlo diciendo: “Vení, vení, mi amor. Lo llevamos porque está perdido”. Una vez que el animal, llamado Ramón, estuvo a salvo en la vereda, notaron que llevaba una identificación. Aliviada, Evangelina comentó: “Sí, tiene chapita. Tiene nombre y teléfono”, tras lo cual procedieron a contactar a los dueños, quienes formaban parte de la seguridad de una vivienda en las inmediaciones.

Durante la espera, Ramón recibió contención dentro del auto, momento en que Majo expresó emocionada: “Ay, lo amo. Te prometo que te vamos a devolver con tu familia”. Finalmente, el reencuentro se concretó con éxito. Al resumir lo ocurrido en una noche que combinó música y solidaridad, la participante de MasterChef Celebrity señaló: “Son las tres de la mañana y llueve torrencialmente”. La modelo, que mantiene un perfil bajo sobre su vida personal, se encuentra en Uruguay desde el 30 de diciembre junto a sus hijos Bastian, Lola y Emma Demichelis para combinar descanso, trabajo y tiempo en familia.