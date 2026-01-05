Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para la provincia de San Juan el inicio de una semana con temperaturas elevadas y condiciones mayormente secas, caracterizadas por la presencia de vientos persistentes del sector norte.

Para este lunes 5 de enero, se prevé una jornada con cielos entre ligeramente y parcialmente nublados, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima alcanzará los 36°C durante la tarde. Un marcado patrón de vientos del norte se mantendrá a lo largo del día, con intensidades moderadas a fuertes, registrando velocidades sostenidas entre 13 y 31 km/h. Se alerta por la posibilidad de ráfagas significativas, que podrían oscilar entre 42 y 59 km/h, especialmente durante la mañana y la noche.

El martes 6 de enero continuará el tiempo caluroso y seco, aunque con un leve descenso de las temperaturas mínimas y un incremento en la nubosidad hacia la noche. La máxima rondará los 34°C. El pronóstico indica un cambio en la dirección de los vientos, que rotarán desde el noroeste en la madrugada hacia el sur por la mañana, y finalmente al sudeste durante la noche, cuando se intensificarán nuevamente, con ráfagas previstas entre 42 y 50 km/h. Para las últimas horas del martes, el SMN estima una baja probabilidad de precipitaciones, sin superar el 10%.