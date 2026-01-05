Estado del paso de Agua Negra para este lunes 5 de enero

El Ministerio de Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informa a la ciudadanía y en especial a los viajeros el estado operativo del Paso Internacional Agua Negra, en la Ruta Nacional 150.

Según el último reporte oficial, el cruce fronterizo se encuentra habilitado para la circulación vehicular en su horario habitual, de 07:00 a 17:00 horas. El paso comunica a la provincia de San Juan, Argentina, con la región de Coquimbo en Chile.

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones de seguridad para quienes transiten por la zona. Se solicita a todos los conductores circular con las luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad establecidos y mantener especial precaución en el tramo. Esto se debe a la presencia de personal de Vialidad Nacional desplegado en la ruta, realizando tareas de mantenimiento y conservación. La atención y reducción de velocidad son clave para garantizar la seguridad tanto de los viajeros como del personal en la vía.

Para consultas, asistencia o emergencias, el Gobierno provincial pone a disposición los siguientes contactos de utilidad:

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional: Línea gratuita 0800-222-6272 o 0800-333-0073, de lunes a viernes de 9 a 18 horas.

Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales: Teléfonos (+54) (264) 4307246 / 4307251 / 4307208. Email: coop.internacional@sanjuan.gov.ar.

Consulado General de Argentina en Valparaíso, Chile: Teléfonos (+56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539. Guardia para emergencias las 24 horas: (+56) (9) 93238104.

Gendarmería Nacional Argentina: Sección Las Flores: (+54) (2647) 497002. Escuadrón 25 Jáchal: (+54) (2647) 420473.

Asistencia sanitaria en zona de paso: Hospital Tomás Perón (Rodeo, Iglesia) - Emergencias: 107.

Recordatorio para llamadas internacionales:Para comunicarse desde Argentina hacia un teléfono fijo en Chile, se debe marcar: +56 + código de zona + número. El código de zona para La Serena-Coquimbo es 51. Para llamar a un celular chileno: +56 + 9 + número.