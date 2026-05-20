El Gobierno nacional busca avanzar en la Cámara de Diputados con una reforma clave del régimen de Zona Fría, el sistema que subsidia parte de las tarifas de gas en regiones de bajas temperaturas. La iniciativa oficial propone reducir el alcance del beneficio y podría dejar afuera a 1,6 millones de usuarios en distintas provincias del país.

El proyecto apunta a volver al esquema original creado en 2002, cuando el subsidio alcanzaba únicamente a usuarios de la Patagonia, la Puna y Malargüe, en Mendoza. Sin embargo, en 2021 el régimen se amplió a nuevas zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y otras provincias, lo que elevó el número de beneficiarios a más de 4 millones de hogares.

Ahora, el oficialismo sostiene que el sistema actual es difícil de sostener y busca recortar el gasto destinado a subsidios. Según estimaciones oficiales, los cambios permitirían ahorrar entre $200.000 y $480.000 millones.

Actualmente, el régimen se financia con un recargo de hasta el 7,5% que pagan todos los usuarios del país en sus boletas de gas. A cambio, quienes están incluidos reciben descuentos de entre el 30% y el 50% sobre la tarifa.

Con la reforma, los usuarios incorporados en 2021 solo podrán mantener el beneficio si forman parte del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), destinado a hogares de bajos ingresos.

La secretaria de Energía, María Tettamanti, confirmó que alrededor de 1,6 millones de usuarios perderían el subsidio si el proyecto se convierte en ley.

Otro de los cambios previstos es que la asistencia estatal se calculará únicamente sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura. Además, el subsidio se pagará directamente a los proveedores del servicio.

La provincia de Buenos Aires sería una de las más afectadas por la reforma. Ciudades como Bahía Blanca, Tandil, Necochea, Pinamar y Villa Gesell quedarían fuera del esquema. También perderían el beneficio localidades de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Pampa, San Luis y otras provincias que habían sido incorporadas durante la ampliación de 2021.

Mientras continúa el debate en la Cámara baja, el oficialismo busca reunir los votos para conseguir la media sanción de una reforma que podría cambiar el mapa de los subsidios energéticos en todo el país.