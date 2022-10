El último jueves, pasado el mediodía, San Juan se vio conmocionada por la muerte de una joven madre y su hijo de dos años, quienes fallecieron intoxicados con monóxido de carbono. Esta nueva tragedia genera la pregunta de si las personas que tienen gas en su casa realizan los controles periódicos a las instalaciones de gas domiciliario.

Sergio Slobojanac, de la Asociación Sanjuanina de Instaladores de Gas (Asigas), la entidad que nuclea a los gasistas de San Juan, explicó que se calcula que en San Juan hay unos 150.000 usuarios domiciliarios de gas natural.

Publicidad

De este total, solo el 15% de los usuarios ordenó hacer algún control en sus instalaciones de gas. Esto quiere decir que de 150.000 lugares con gas, únicamente 22.500 hicieron revisar alguna vez el sistema.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El gasista agregó que, más allá de si hacen controles o no en las instalaciones, estiman que del total de usuarios de la provincia más del 50% de los hogares presentan alguna irregularidad en las instalaciones de gas.

Slobojanac explicó que lo ideal sería que todos los usuarios buscaran que un plomero gasista matriculado revisara por lo menos una vez al año toda la conexión domiciliaria. El gasista señaló que la inspección del plomero habilitado debe incluir tres etapas.

Primero se debe hacer un control integral del sistema para detectar posibles pérdidas de gas en alguna parte del sistema. Luego, hacer la revisión del sistema de evacuación de gases del calefón. El especialista agregó que este aparato requiere una instalación específica con caños autorizados y una buena ventilación, ya que es uno de los elementos a gas que puede generar mayor peligro. El tercer paso es el control de las rejillas de ventilación de toda la propiedad. Deben estar limpias y permitir el paso de aire.

Publicidad

A esto se suma el sombrero del calefón. Es que, según explicó el especialista, es común que este elemento sufra golpes o aplastamientos que impidan la circulación del aire.

Antes de terminar, Slobojanac agregó que a esto se suma que al momento de la venta de los nuevos aparatos, los vendedores sin la información necesaria suelen aconsejar la compra de aparatos que no son compatibles con los sistemas instalados en los domicilios. Para peor, muchos dueños de casa recurren a plomeros no matriculados y piden que les instalen los aparatos aun cuando sea necesario hacer adaptaciones no aprobadas.

El plomero opinó que una posible solución sería que los vendedores se capaciten en cuanto a los aparatos de calefacción eléctricos y a gas para que puedan asesorar a los clientes sobre los peligros de las instalaciones no aprobadas. Y al momento de hacer controles o agregados de nuevos aparatos siempre se debe recurrir a plomeros matriculados.

Slobojanac manifestó que en la página de Ecogas figura un registro actualizado de los plomeros con matrícula vigente, por lo que para contratar un profesional se debería consultar este padrón y contactar a alguno de los habilitados.

Tragedias

En los últimos años, hubo dos tragedias que se cobraron la vida de cinco personas. El primer hecho trágico fue el 21 de junio de 2021 en el interior de un departamento del barrio Centro Empleados de Comercio, en Capital. Allí fallecieron Laura Azucena Sánchez (50), Antonio Olivencia (29) y Federico Leuzzi (32). Los tres se intoxicaron tras una fuga de gas. Los peritos determinaron que dos calefactores funcionaron mal, además las rejillas de ventilación estaban tapadas con nidos de aves.

La segunda tragedia fue el 29 de septiembre pasado en una casa del barrio 23 de Mayo en Rawson. Allí fallecieron Alejandra Villegas de 33 años y su pequeño hijo Vitto de dos años.