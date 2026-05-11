El Gobierno nacional detectó sobreprecios de hasta un 4.239% en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad y la causa judicial avanzará esta semana con nuevas citaciones a empresarios y exfuncionarios relacionados con las contrataciones bajo sospecha.

La investigación surgió a partir de un informe elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, que comparó los valores abonados por el Estado con precios de mercado en productos como andadores, prótesis y sillas de ruedas. Según el relevamiento oficial, las diferencias detectadas fueron consideradas “injustificables”.

De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, algunas empresas proveedoras habrían sido beneficiadas mediante un esquema de contrataciones direccionadas dentro del programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y pacientes sin cobertura médica. La Justicia investiga si existió un circuito paralelo de adjudicaciones que favoreció a un grupo reducido de firmas proveedoras.

Entre los citados a declarar aparece Osmar Caballi, exdirector general de Andis durante parte de la gestión de Alberto Fernández y vinculado a la firma Farma Salud, empresa que habría obtenido contratos cercanos a los 7.900 millones de pesos. También deberán presentarse integrantes de la familia Sagués, propietarios de Ortopedia Sagués, una de las compañías señaladas en el expediente.

La causa está impulsada por el fiscal Franco Picardi y es investigada por el juez Sebastián Casanello. Según el expediente, el presunto esquema habría funcionado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, con compras millonarias de prótesis, implantes cocleares y otros insumos médicos de alto costo.

En paralelo, desde el Gobierno sostienen que se reforzaron los mecanismos de control y transparencia dentro de la agencia, incorporando nuevos sistemas de acceso público a las contrataciones y procesos de compra.