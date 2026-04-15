Un momento de tensión se vivió en un colegio de La Plata cuando una botella explotó durante un experimento en plena clase, lo que obligó a evacuar de inmediato a todos los alumnos y activar el protocolo de emergencia.

El hecho ocurrió en el Colegio San Blas, ubicado en la localidad de City Bell, donde un estudiante manipulaba una mezcla de gases dentro de un envase plástico que no resistió la presión y terminó estallando dentro del aula.

Como consecuencia de la explosión, se generó humo y se dispersó un polvillo con olor intenso, lo que provocó preocupación entre docentes y alumnos. Ante esta situación, las autoridades decidieron evacuar el establecimiento de forma preventiva para evitar mayores riesgos.

Personal del SAME acudió al lugar y realizó controles médicos a los estudiantes que estuvieron expuestos. Algunos presentaron irritación en las mucosas, aunque no se registraron heridos de gravedad ni cuadros de consideración.

Además, intervinieron Bomberos y la Policía Ecológica, que llevaron adelante peritajes para determinar cómo se desarrolló el experimento y descartar posibles riesgos dentro del edificio tras la evacuación total.

La actividad escolar fue suspendida antes de lo previsto como medida preventiva, mientras que la institución realizó la denuncia correspondiente. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de La Plata, bajo la carátula de “averiguación de ilícito”.

El episodio generó preocupación en la comunidad educativa y volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad en prácticas escolares que implican experimentos, especialmente aquellos que involucran reacciones químicas o manipulación de gases.