La Dirección D-9 de Bomberos de San Juan informó que durante la jornada del sábado se registraron 36 intervenciones en toda la provincia, como consecuencia de las fuertes ráfagas de viento Zonda y el posterior ingreso del viento Sur.

Si bien se reportaron daños materiales y ambientales en distintos puntos del territorio, no hubo que lamentar pérdidas humanas ni personas lesionadas, tanto entre el personal policial y bomberil como entre los civiles.

Incendios de pasturas y vegetación

El Destacamento N°1 Rawson respondió a varios incendios de pasturas en Pocito y Rawson, entre ellos uno que afectó 1,5 hectáreas de pasturas secas en Ruta Nacional 40 y calle 5.

En tanto, el Destacamento N°5 Caucete trabajó en la extinción de un incendio que alcanzó una superficie de 100 metros de largo por 20 metros de ancho, mientras que el Destacamento N°6 San Martín intervino en un incendio de pasturas en calle Olivera y calle El Bosque, que afectó tres propiedades y un área total de 1,5 hectáreas.

Incendios de viviendas y estructuras

El Cuartel Central actuó en un incendio de vivienda en el barrio Huarpes de Pocito, que afectó parte de la estructura de madera de una construcción sin techo cobertor.

Otro incendio de mayor magnitud se registró en Ruta 40 y Calle 14, también en Pocito, donde varias viviendas y alrededor de 10 hectáreas fueron alcanzadas por las llamas.

En Chimbas, el Cuartel Central respondió a un incendio en una carpintería de Villa Obrera, donde el fuego dañó maquinaria y materiales de trabajo.

Por su parte, el Destacamento N°2 Jáchal intervino en la localidad de Niquivil, donde se incendió un cañaveral de una hectárea y media.

Algunos productores sufrieron la pérdida de su ganado. Foto gentileza.

Las distintas dotaciones brindaron apoyo hídrico y asistencia mutua en las zonas más afectadas. En este sentido, el Destacamento N°5 Caucete colaboró con el Destacamento N°6 San Martín en tareas de extinción de incendios rurales.

Además, se registraron varias falsas alarmas en distintos puntos de la provincia, como un supuesto incendio forestal en Cienaguita, departamento Sarmiento, que fue descartado al llegar las unidades. En otros casos, los bomberos no intervinieron porque los focos habían sido controlados por vecinos o no se hallaron evidencias de fuego.

Desde la Dirección D-9 destacaron el arduo trabajo del personal de Bomberos de San Juan, que permitió controlar los distintos focos y proteger vidas y bienes en una jornada marcada por las condiciones meteorológicas adversas.