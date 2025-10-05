En una tarde cargada de emociones y alegría, Mariela Edith Breviere, de 71 años, fue coronada como la nueva Reina del Adulto Mayor de Rawson. La ceremonia se realizó en el Centro de Convenciones y Exposiciones Libertadores de América, con la participación de 13 candidatas de distintos centros de jubilados y pensionados del departamento.

El jurado estuvo encabezado por el intendente Carlos Munisaga, acompañado por su esposa Natalia Coria, el director del Adulto Mayor del Gobierno Provincial, Roberto Ochoa, la diputada departamental Sonia Ferreyra, el presidente del Concejo Deliberante Ignacio Coronado Saez, la secretaria de Desarrollo Humano Integral Graciela Yañez y otros funcionarios municipales y provinciales.

La flamante soberana, conocida como Mariela I, es apasionada del baile, la gimnasia y el yoga. Madre de dos hijos y abuela de cuatro nietos, representa al Centro de Jubilados y Pensionados Años Divinos. Mariela llevará la bandera de los adultos mayores de Rawson en la próxima Fiesta Provincial del Adulto Mayor, que se realizará el 15 de octubre en el Estadio Aldo Cantoni.

En la elección estuvieron presentes el intendente de Rawson, Carlos Munisaga y el presidente del Consejo Deliberante, Ignacio Coronado. Foto gentileza.

Durante el acto, el intendente Munisaga destacó la labor de las comisiones de los centros de jubilados y la importancia de su aporte en la comunidad: “Para nosotros es un apoyo enorme el que brindan las instituciones y cada uno de los centros de jubilados. Valoramos enormemente su esfuerzo y compromiso, porque aportan alegría, contención y motivación a nuestros adultos mayores.”

Munisaga también homenajeó a la reina saliente, Mónica Bontempo, por su destacada labor a nivel departamental y provincial, recordando que durante su reinado Rawson logró el título de Reina Provincial del Adulto Mayor.

La nueva virreina departamental fue Esther Beatriz Rosa, de 62 años, representante del Centro de Jubilados Jardín de Vida de Médano de Oro. Ambas mujeres se destacaron por su carisma y dedicación entre las 13 participantes, que incluyeron a: María del Carmen Gil, Elba Rosa, Liliana Noemí Valbé, María del Carmen Aguirre, Nelly Esther Naranjo, Susana Viviana Oliva, Graciela Fanny Salinas, Angelina Fortunata Godoy, Alba Gladys Aballay, Sara Zulma Arias y Alicia Pérez.

La elección de la reina se dio con un gran marco de pùblico. Foto gentileza.

El intendente cerró el evento felicitando a Mariela y asegurando que será una representante admirable del departamento de Rawson durante todo 2026: “Es una bella dama y sabemos que llevará con orgullo el nombre de nuestro departamento”, concluyó.