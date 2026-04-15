Fabiana Cantilo habló del romance de Fito Páez con una mujer 23 años menor

En una entrevista con Karina Mazzocco para el programa A la Tarde, Fabiana Cantilo se refirió a las versiones que aseguran que existe una relación sentimental entre Fito Páez y Sofía Gala. Ante la consulta sobre si le gustaba la nueva pareja del músico, la cantante fue tajante y aseguró que "No es la novia" y además confesó que "Se lo pregunto todo el tiempo" debido a las especulaciones surgidas en medios y redes sociales.

La artista explicó que mantiene un diálogo constante con su amigo sobre este tema para despejar sus propias dudas. Según relató, el autor de El amor después del amor tiene una respuesta clara cada vez que ella indaga sobre el vínculo con la actriz. Al respecto, Cantilo señaló que "Me dice que son amigos" y, ante la insistencia de quienes daban por hecho el noviazgo, ella cuestionó a los panelistas preguntando "¿Los vieron besarse en la boca?".

A pesar de la desmentida sobre un noviazgo formal, Fabiana reconoció haber profundizado en los detalles de la intimidad entre ellos para confirmar la veracidad de los rumores. La cantante reveló que "Obvio que le pregunté si se besaron y me dijo que sí, pero que son amigos y no llegaron al próximo nivel" para dejar en claro que el acercamiento físico no implica un compromiso de pareja. Su seguridad se basa en la relación fraternal que construyeron tras años de historia compartida donde se unieron para salvarse mutuamente.

Incluso, Cantilo bromeó sobre su rol en la vida de Páez y su futura charla con la madre de Sofía Gala. En tono irónico, la intérprete manifestó que "Mañana habló con Moria y le digo que somos comadres porque yo soy como la madre de Fito" aludiendo al vínculo especial que los une. Mientras tanto, tanto Fito como Sofía sostienen públicamente su amistad, respaldados por declaraciones previas de Moria Casán sobre una conexión que va más allá del amor convencional.