Jueves 26 de Marzo
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Falleció Isidro Putelli, exfuncionario del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud de San Juan confirmó la muerte de Isidro Putelli, especialista en neumonología y exsecretario Técnico de la cartera sanitaria. 

POR REDACCIÓN

24 de marzo de 2026
Isidro Putelli se desempeñó como funcionario en el Ministerio de Salud en la gestión anterior. 

El Ministerio de Salud de la provincia de San Juan informó el fallecimiento del Isidro Putelli, un reconocido neumonólogo y quien se desempeñó como Secretario Técnico del ministerio entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

 Putelli ejercía actualmente como Coordinador Médico del Cemec (Centro Especializado para el Manejo de Enfermedades Crónicas), donde continuaba su labor profesional en el cuidado de pacientes con patologías crónicas.

Desde la cartera sanitaria expresaron sus condolencias y acompañamiento a familiares, amigos y colegas de Putelli en este momento difícil, destacando su compromiso con la salud pública y la atención médica en la provincia.

Su trayectoria profesional, tanto en la administración sanitaria como en la práctica médica, deja un legado en la comunidad de salud de San Juan.

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