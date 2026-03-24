El Ministerio de Salud de la provincia de San Juan informó el fallecimiento del Isidro Putelli, un reconocido neumonólogo y quien se desempeñó como Secretario Técnico del ministerio entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

Putelli ejercía actualmente como Coordinador Médico del Cemec (Centro Especializado para el Manejo de Enfermedades Crónicas), donde continuaba su labor profesional en el cuidado de pacientes con patologías crónicas.

Desde la cartera sanitaria expresaron sus condolencias y acompañamiento a familiares, amigos y colegas de Putelli en este momento difícil, destacando su compromiso con la salud pública y la atención médica en la provincia.

Su trayectoria profesional, tanto en la administración sanitaria como en la práctica médica, deja un legado en la comunidad de salud de San Juan.