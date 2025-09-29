En su salida al aire este lunes en Radio Mitre, el periodista Eduardo Feinmann eligió a la cantante urbana La Joaqui como blanco de sus críticas. Durante su programa Alguien tiene que decirlo, el conductor analizó la canción 'Gaucho' y no dudó en relacionar su letra con el triple femicidio ocurrido el pasado 19 de septiembre en Florencio Varela, donde fueron asesinadas Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.

La canción, lanzada en 2017, incluye frases como: “Me gusta con esa cara de malo, con los ojos rojos, la pistola al costado, marginado yo lo amo, por vos mato y saco de cheto a los gatos... le pido al gaucho que nunca caigas en cana, si llega la patrulla, bajamos la persiana, alto, alto, esto es un asalto, ey, cuidame, guacho”.

Tras reproducir el tema, Feinmann fue contundente: “¿Cuándo pasamos de escuchar canciones de amor a esta porquería?”, y agregó que este tipo de letras promueven el “romanticismo de la delincuencia”.

Uno de los columnistas del programa, Gabriel Iezzi, coincidió: “En los últimos 15 o 20 años cambiaron los valores y la moral”, mientras el conductor insistía en la necesidad de reflexionar sobre el vínculo entre cultura y violencia.

“Ustedes se preguntan por qué la sociedad argentina está conmovida con el caso de estas tres chicas. Tiene que ver con esto. Con los valores que manejan. Tremendo”, sostuvo Feinmann al señalar que las letras de algunas canciones contribuyen a naturalizar las drogas y las armas.