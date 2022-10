José Miguel Guajardo, el hombre que dejó abandonada a Brenda Requena a merced de su femicida, fue condenado hoy por no asistir a la mujer. Le aplicaron una multa de $12.500 por haber incurrido en el delito de Omisión de Auxilio.

La condena para este hombre se conoció pasado el mediodía de este lunes. En la lectura de la sentencia estuvo presente Laura Requena la madre de Brenda.

Tras conocer el fallo, Laura comenzó a llorar en medio del desconsuelo por el crimen de su hija y por considerar que la condena a Guajardo era muy baja, ya que él pudo salvarle la vida a la chica, pero prefirió huir y dejarla en manos de quien, finalmente, la mató.

El juez de la Unidad Conclusiva de Causas, Ricardo Moine, condenó a Guajardo a pagar la multa más cara establecida por violar el artículo 108 del Código Penal que fija una sanción económica para quienes no asistan a una persona que necesita ayuda.

El artículo en cuestión determinar que "será reprimido con multa de setecientos cincuenta pesos a doce mil quinientos pesos, el que encontrando perdido o desamparado a un menor de diez años o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera; omitiere prestarle el auxilio necesario, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad".

La tragedia, que originó la condena de Guajardo, ocurrió el 11 de julio de 2019.

Respecto a Laura Requena, madre de Brenda, expresó en sus redes: “Queda la justicia de Dios, ya que el hombre no hace nada”. “Yo no entiendo que hacen tanto barullo con juicio si no queda en nada. Guajardo anda tan tranquilo caminando respirando, sigue con sus juntadas como si nada. A mi hija no la vi más. Mis nietos la extrañan, lloran de la nada”, expresó.