22 años arriba de un escenario y Fernando Sanjiao todavía siente nervios antes de cada función. Dice que son el respeto que le debe al público, a la gente que salió de su casa un sábado a la noche, que pagó una entrada, que apostó por la risa. Esa adrenalina, confiesa, es de lo que más disfruta en este oficio.

Este sábado 18 de abril, el comediante porteño desembarca por primera vez en San Juan con Quemado Segunda Temporada, su show más reciente y, según él mismo admite, el más aceitado. La cita es en el Teatro Municipal, con entradas a la venta en entradaweb.com.ar a $35.000.

Un show nacido de la honestidad

Quemado no surgió de un concepto calculado sino de una pregunta simple y brutal: ¿cómo estás? Sanjiao venía de celebrar sus 20 años de stand up en el Teatro Opera de Buenos Aires —a sala llena— y necesitaba encarar un unipersonal desde un lugar completamente honesto. La respuesta que encontró fue esa: cansado. Quemado.

"Empecé a ver cómo me siento, y me siento quemado", cuenta sin rodeos. El show nació de ahí, de esa sensación que, según descubrió en cada ciudad que visitó, no le pertenece solo a él. "Estamos todos muy cansados, en toda la ciudad. Pasa en todas las ciudades por diferentes motivos", observa, con la mirada del cronista que también es todo buen comediante.

La propuesta dura una hora y cuarto y recorre territorios muy concretos: la crianza y cómo moldea a las personas, el paso del tiempo, la exigencia permanente de ser feliz y exitoso, la relación adictiva con las redes sociales, la crisis económica que no cierra ni llega a fin de mes. Nada abstracto. Todo cotidiano, visceral, reconocible.

El humor como radiografía social

Hay algo que distingue a Sanjiao dentro de la escena del stand up argentino —género en el que es referente y también formador de nuevas generaciones— y es su resistencia a hacer del humor una válvula de escape fácil. En Quemado hay reflexión, hay incomodidad, hay preguntas que el público se lleva puestas.

"Siempre soy mejor visceral, con mis cuestiones muy cotidianas y del día a día", admite. La política aparece, sí, pero al costado: "La realidad ya es tan absurda que cuesta encontrarle el humor", dice.

Lo que sí ocupa un lugar central es el fenómeno de las redes sociales y la cultura del rendimiento permanente: esa exigencia de nunca parar, de documentar cada momento, de no existir si no hay una foto que lo pruebe. Un tema que, lejos de ser pasajero, se volvió el aire que respiramos.

La ciudad habla, el comediante escucha

Uno de los rasgos más originales del show es su componente interactivo. Antes de que empiece la función, el público escanea un código QR y responde una serie de preguntas. Esas respuestas las lee Sanjiao en escena y las incorpora en tiempo real, improvisando a partir de lo que esa ciudad en particular tiene para decir.

"Lo que estoy encontrando es lo que tenemos en común en todo el país", reflexiona. Cada función es, en ese sentido, irrepetible. San Juan tendrá su versión propia del show.

Primera vez en la provincia

Sanjiao recorrió el país en 2025 con la primera temporada de Quemado, pasó por Mendoza y San Rafael, pero San Juan quedó pendiente. Este sábado salda esa deuda con una visita que, según el propio comediante, tenía muchas ganas de concretar. Menciona al público sanjuanino, menciona el paisaje, y también menciona —con la naturalidad de quien sabe que el humor vive en los detalles— que quiere comer punta de espalda.

Tiene especiales en Netflix y siete en Comedy Central Latinoamérica y España. Llevó su comedia a más de 11 países. Y sin embargo sigue diciendo que el vivo es otra cosa, que ningún video reproduce lo que pasa en una sala cuando la gente llora de risa.

"Recomiendo tanto que lo vengan a ver en vivo porque verlo es un viaje realmente", dice. Y a juzgar por lo que viene cosechando en cada escenario del país, tiene razones para creerlo.