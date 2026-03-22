Un feroz incendio se desató este domingo por la siesta en el Parque Industrial de Chimbas y generó preocupación entre vecinos de la zona. El foco ígneo se registró en el predio ubicado en inmediaciones de calles Benavídez y Bonduel.

Según las primeras informaciones, las llamas avanzaron sobre una gran cantidad de cubiertas y tachos plásticos, lo que provocó una densa columna de humo visible desde distintos puntos del departamento.

El fuego avanzó rápidamente sobre materiales que estaban en el predio. (Foto: DIARIO HUARPE)

De acuerdo a los primeros datos, el incendio se habría originado y propagado con rapidez debido a las condiciones de viento registradas durante la jornada, lo que favoreció la combustión de los materiales acopiados.

Una densa columna de humo se elevó desde el Parque Industrial de Chimbas. (Foto: DIARIO HUARPE)

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos del Cuartel Central, junto a efectivos de cuarteles voluntarios de la zona, además de personal policial del Comando Urbano. También intervinieron operarios del lugar con maquinaria para contener el avance del fuego.

Bomberos y personal policial trabajaron intensamente para controlar el incendio. (Foto: DIARIO HUARPE)

Las tareas en el lugar continuan con el objetivo de controlar completamente el foco y evitar su reactivación. No se informaron, hasta el momento, personas heridas.