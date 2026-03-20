El rugby de San Juan suma un nuevo motivo de orgullo con la confirmación de una noticia que jerarquiza el trabajo de base en la provincia. Los jugadores Fidel Usin y Francisco Baldi, formados en las filas de Universitario Rugby Club, fueron convocados para integrar el seleccionado argentino de Los Pumitas M18, que disputará el Sudamericano del 24 al 27 de marzo en la ciudad de Rosario.

La citación ratifica el excelente momento que atraviesan las categorías juveniles de "La U" y el proceso formativo de la institución. Para Francisco Baldi, quien se desempeña como octavo en la M19, esta será su tercera participación en el certamen continental. Por su parte, para Fidel Usin, ala de la M17 y ex capitán en divisiones infantiles, significará su debut absoluto con la camiseta nacional.

Ambos protagonistas vienen de mostrar un alto nivel representando a la Unión Sanjuanina de Rugby en el último Argentino Juvenil M17, lo que les valió la mirada atenta de los selectores nacionales.

“Tengo muchas ganas y mucha ansiedad de querer ya estar allá. Estoy muy contento por todo esto”, expresó Usin tras conocerse la lista oficial, destacando el apoyo fundamental de su familia y sus compañeros de club. En la misma sintonía, Baldi remarcó: “Siempre te pone contento este tipo de noticias, te da muchas ganas de seguir metiéndole y representar los valores del club lo mejor posible”.

El Sudamericano M18 se desarrollará bajo un formato dinámico en Rosario, con la participación de Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay. Argentina llega a esta competencia como el rival a vencer, ostentando un dominio absoluto con seis títulos consecutivos en la categoría.

Con esta convocatoria, el deporte de la ovalada en San Juan vuelve a colocar nombres propios en la elite del desarrollo nacional, confirmando que el semillero local sigue vigente y con proyección internacional.

El fixture del Sudamericano M18 en Rosario

Martes 24 de marzo

P1 | 18:00 h – Chile vs. Uruguay

P2 | 19:40 h – Argentina 1 vs. Argentina 2

P3 | 21:10 h – Paraguay vs. Brasil

Viernes 27 de marzo

P4 | 10:30 h – Ganador P1 vs. Perdedor P2

P5 | 11:05 h – Ganador P2 vs. Perdedor P3

P6 | 11:55 h – Ganador P3 vs. Perdedor P1

P7 | 12:45 h – Ganador P1 vs. Perdedor P3

P8 | 13:35 h – Ganador P2 vs. Perdedor P1

P9 | 14:25 h – Ganador P3 vs. Perdedor P2