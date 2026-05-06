El camino de la Selección Argentina hacia el Mundial 2026 sumó una preocupación inesperada en las últimas horas. La FIFA decidió extender a nivel mundial la sanción que la UEFA le había impuesto a Gianluca Prestianni por "conducta discriminatoria", una medida que impacta de lleno en los planes de Lionel Scaloni para la cita máxima en Norteamérica.

La decisión del organismo internacional responde al artículo 70 del Código Disciplinario, lo que significa que el castigo impuesto en Europa ahora tiene alcance global. De esta manera, el actual delantero del Benfica no solo queda inhabilitado para torneos de clubes, sino para cualquier competencia oficial, incluyendo la Copa del Mundo.

El origen del conflicto

El episodio que desató la polémica ocurrió el pasado 17 de febrero durante un cruce de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid. En aquel encuentro, Prestianni protagonizó un entredicho con el brasileño Vinícius Júnior, quien denunció insultos racistas.

Si bien el entorno del argentino niega tajantemente estas acusaciones y sostiene que fue sancionado "sin pruebas", la UEFA avanzó con una pena de seis partidos (tres efectivos y tres en suspenso). Al haberse purgado ya una fecha en el Santiago Bernabéu, al atacante le restan dos compromisos de cumplimiento efectivo que, con el aval de FIFA, deberán ser cumplidos en la primera instancia oficial que dispute el jugador.

Un rompecabezas para Scaloni

El problema para la AFA y el cuerpo técnico nacional es que los partidos amistosos no computan para purgar este tipo de sanciones. Por lo tanto, si Scaloni decide incluir a Prestianni en la lista definitiva para el Mundial, el ex Vélez no podrá jugar los primeros dos partidos de la fase de grupos.

Este escenario pone en jaque su convocatoria, ya que el entrenador deberá evaluar si reserva un lugar en la lista para un jugador que recién estaría disponible para el cierre de la primera ronda.

La vía legal: el TAS en el horizonte

Ante la gravedad de la situación y la inminencia del campeonato ecuménico, el entorno legal de Prestianni ya analiza los pasos a seguir. La estrategia incluiría una apelación ante la UEFA y, de ser necesario, un recurso ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).

El objetivo es lograr una medida cautelar que suspenda los efectos de la sanción hasta que haya un fallo definitivo, permitiendo así que el talentoso delantero pueda vestir la camiseta albiceleste desde el primer minuto en Estados Unidos, México y Canadá. Mientras tanto, el futuro inmediato del jugador y su sueño mundialista quedan envueltos en una densa incertidumbre.