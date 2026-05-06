El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, puso en marcha durante mayo un nuevo operativo de entrega de módulos alimentarios destinados a personas celíacas en toda la provincia de San Juan.

Se trata de una política pública orientada a garantizar la seguridad alimentaria de quienes padecen celiaquía, mediante la provisión de alimentos aptos que permiten acompañar el tratamiento médico y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

Desde la cartera destacaron que estos módulos representan un apoyo concreto para las familias, promoviendo además la equidad en el acceso a una alimentación adecuada, en un contexto donde los productos sin gluten suelen tener costos más elevados.

El operativo se desarrollará en distintos departamentos con un cronograma ya establecido. Comenzará el 7 de mayo en Valle Fértil, de 9.30 a 12 en Acción Social, y continuará el 11 de mayo en 25 de Mayo, de 9.30 a 10.30 en el Hospital Santa Rosa, y en Sarmiento, de 11 a 12 en el CIC de Villa Media Agua.

El 12 de mayo será el turno de Jáchal, con entregas desde las 9.30 en Niquivil y de 10 a 12 en el Hospital Dr. Cantoni, además de una instancia a las 11 en Villa Mercedes. El 13 de mayo llegará a Iglesia, de 9.30 a 10.30 en el CIC Las Flores y de 11 a 12 en el Hospital Dr. Tomás Perón.

El cronograma seguirá el 14 de mayo en Calingasta, con entregas a las 10 en Villa Calingasta y a las 11 en Barreal, en el Hospital Dr. Aldo Cantoni, y también en Caucete, donde se distribuirán módulos los días 14 y 15 de mayo de 9.30 a 11.30 en el Club Unión Deportiva Caucetera.

El 18 de mayo continuará en Zonda, de 9.30 a 10.30 en Acción Social, y en Ullum, de 11 a 12.30 en el CIC local. El 19 de mayo se realizará en Angaco, de 9.30 a 11 en el Hospital Dr. A. Rizo Esparza, y en San Martín, de 11.30 a 12.30.

En tanto, para el Gran San Juan —que incluye 9 de Julio, Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Pocito, Albardón, Rawson y Chimbas— la entrega se realizará los días 21, 22, 26, 27 y 28 de mayo, de 8 a 12.30, en el depósito del ministerio ubicado en calle Salta.

Además, se estableció una jornada adicional el 29 de mayo, en el mismo horario y lugar, destinada a aquellas personas que no hayan podido asistir en las fechas asignadas.

De esta manera, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de acompañar a las personas celíacas con acciones concretas que impactan directamente en su salud, promoviendo el acceso a una alimentación segura y adecuada en todo el territorio.