Pocito sumó luminarias de tecnología LED en Villa Cremades

El departamento de Pocito dio un nuevo paso en su plan de modernización urbana. El municipio inauguró formalmente el sistema de luminaria LED en la Villa Cremades, una obra estratégica que no solo busca transformar la estética del barrio, sino fundamentalmente reforzar la seguridad de los vecinos y optimizar los recursos públicos a través del ahorro energético.

El acto de inauguración contó con la presencia del intendente Fabian Aballay, quien estuvo acompañado por funcionarios del Ejecutivo municipal, la diputada departamental, miembros del Concejo Deliberante y una nutrida concurrencia de familias de la zona que celebraron la llegada de la nueva tecnología.

Seguridad y eficiencia fiscal

Durante su discurso, el jefe comunal puso énfasis en la importancia de migrar hacia sistemas más eficientes en un contexto económico complejo. "Esta obra tiene que ver con la modernidad, la seguridad y el ahorro energético, porque el Municipio paga mes a mes, como cualquier vecino, la boleta de la luz de las calles", explicó Aballay ante los presentes.

En sintonía con la realidad financiera actual, el intendente resaltó que el uso de LED es una herramienta de gestión para poder seguir invirtiendo en otras áreas: "Con esta nueva tecnología, el Municipio ahorra unos pesos que nos permite llevar adelante otras obras, en un momento difícil, complicado de la economía".

Aballay reafirmó su compromiso de mantener el ritmo de trabajo en los diversos puntos del departamento: "El objetivo es seguir haciendo obras y mejorando todos los sectores para la mejor calidad de vida de todos los vecinos".

El plan de obras no se detiene

La inauguración en Villa Cremades es solo un eslabón de una cadena de intervenciones previstas para todo el territorio pocitano. Desde el municipio confirmaron que el cronograma de mejoras lumínicas continuará de inmediato.

Para este viernes 8 de mayo, está previsto un nuevo encuentro con la comunidad. A las 19:30 horas, el intendente Aballay encabezará la inauguración de la nueva iluminación en calle David Chávez, en el tramo comprendido entre Calle 10 y 11, cumpliendo así con el plan de cobertura total de luminarias LED en el departamento.