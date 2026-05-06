La provincia de San Juan fue nuevamente elegida para presidir la Comisión de Asuntos Legislativos y Constitucionales del Consejo Federal de Medio Ambiente, durante la 114.ª Asamblea Ordinaria del organismo realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con esta designación, el distrito cuyano acumula tres años consecutivos al frente de este espacio clave dentro del principal ámbito de articulación ambiental del país.

La continuidad en el cargo no solo reafirma el posicionamiento institucional alcanzado por San Juan, sino que también consolida su influencia en la definición y análisis de políticas ambientales a nivel nacional, especialmente en el plano jurídico y normativo.

Un rol estratégico en la arquitectura ambiental del país

La Comisión de Asuntos Legislativos y Constitucionales es la única comisión permanente del COFEMA, creada en su Asamblea Constitutiva y respaldada por la Ley General del Ambiente. Su función central es analizar proyectos normativos, evaluar marcos legales y emitir dictámenes técnicos sobre iniciativas vinculadas al ambiente.

En este nuevo período, la presidencia será ejercida por el secretario de Ambiente de San Juan, Federico Ríos, junto al director de Bosques Nativos, Gustavo Mercado. La provincia de Buenos Aires ocupará la vicepresidencia, mientras que Chaco estará a cargo de la secretaría de actas.

Federico Ríos, junto al director de Bosques Nativos, Gustavo Mercado.

Este esquema de trabajo se completa con la participación de equipos técnicos y jurídicos de todas las jurisdicciones, lo que convierte a la comisión en un espacio clave para la construcción de consensos federales en materia ambiental.

Reconocimiento a una política sostenida

La reelección de San Juan refleja el trabajo sostenido que viene desarrollando la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la generación de herramientas normativas y en la articulación con otras provincias y el Gobierno nacional.

En los últimos años, la provincia ha fortalecido su perfil técnico en temas como ordenamiento territorial de bosques nativos, evaluación de impacto ambiental y desarrollo de políticas vinculadas a la sostenibilidad. Este proceso le permitió ganar protagonismo en el escenario federal y posicionarse como un actor de referencia en el debate ambiental.

Una agenda federal con múltiples desafíos

Durante la 114.ª Asamblea del COFEMA también se definieron las nuevas autoridades del organismo para el período 2026. La presidencia quedó en manos de Chubut, mientras que La Pampa asumirá la vicepresidencia.

El encuentro reunió a representantes de las 23 provincias y del Gobierno nacional, quienes avanzaron en una agenda amplia que incluyó educación ambiental, gestión integral de residuos, biodiversidad y áreas protegidas.

Entre los temas destacados se abordó la actualización de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU), la distribución de fondos correspondientes a la Ley de Bosques y programas vinculados a la valorización de neumáticos fuera de uso.

San Juan, protagonista en la construcción de consensos

La continuidad de San Juan al frente de esta comisión fortalece su participación en los debates ambientales nacionales y consolida su aporte técnico y jurídico en la construcción de políticas públicas.

En un contexto donde los desafíos ambientales requieren respuestas coordinadas, la provincia reafirma su rol como uno de los actores centrales en la generación de consensos federales para la protección del ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales.