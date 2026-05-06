Carmen Barbieri y las condiciones que exige para volver a enamorarse

Carmen Barbieri se sentó frente a Pampita y no se guardó nada al momento de hablar sobre su presente sentimental. Durante la entrevista la conductora explicó que hoy tiene prioridades muy marcadas para abrir su corazón y sorprendió con su firmeza. Al ser consultada sobre qué busca en un compañero ella fue directa al grano. "Humor… y un poco de guita porque estoy cansada de mantener a los hombres" lanzó sin vueltas.

La charla profundizó en esta necesidad de independencia económica por parte de su pareja. Ante la curiosidad de la modelo la actriz remarcó que su intención no es que alguien se haga cargo de sus gastos personales. "Que no lo tenga que mantener" enfatizó y luego agregó "No necesito nada para mí. Yo sola me pago, me compro, me mantengo. Necesito que…" dejando en claro que valora su autonomía por sobre todas las cosas.

Pampita indagó si el candidato ideal debía pagar sus propias cuentas y Carmen sentenció "Sí, que se pague su alquiler, que se pague su comida, que se pague su ropa, sus viajes. Todo pago yo" mostrando su cansancio por experiencias pasadas. Incluso cuando se planteó la posibilidad de un hombre con mucho amor pero sin recursos la respuesta fue definitiva. "No, yo no quiero. No quiero sin un mango. Pero no porque quiero plata para mí. ¡No! Yo no quiero que me paguen nada, yo soy mi dueña y no quiero que me compren nada. Además, no necesito nada" explicó con contundencia.

Este pensamiento no es nuevo en su vida ya que recordó las críticas que recibía de su progenitora. "Sí, mi mamá me decía: 'Una idiota, no una loca, que teniendo tantos hombres con dinero, ¿por qué no dejás que te mantengan?'. No, no" recordó sobre aquellos consejos que siempre decidió ignorar.

Respecto a los métodos modernos para conocer gente la experiencia de Barbieri no fue la mejor. Admitió haber probado aplicaciones de citas pero los resultados fueron frustrantes. "No me gusta. Ya me pusieron. Y no creían que era yo. Al otro día salía en la tele y decía 'soy yo, ponele Juan Carlos, la que hablaba con vos', para que se dé cuenta de que era yo" relató sobre la desconfianza de los usuarios. El desenlace en las plataformas fue rápido porque se sintió abrumada. "Y después me volvieron loca. Entonces dije: 'Chicos, sáquenme de esta aplicación porque no quiero nada'" precisó.

Finalmente la conductora confesó sus temores y su satisfacción actual con la soledad. "Tengo miedo, soy miedosa. No lo conozco, prefiero que me presentes vos un hombre. Pero no, vos sabés que estoy sola y estoy bien. Qué feo lo que digo, ¿no?" concluyó revelando que no tiene apuro por cambiar su estado civil.