Gimena Accardi recordó el día en el que estuvo a punto de morir: "Milagro"

Gimena Accardi pasó por el programa Otro Día Perdido y se animó a profundizar sobre uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar. El 24 de junio de 2021 el edificio Champlain Towers South en Miami colapsó parcialmente y ella junto a Nico Vázquez lograron salir ilesos apenas un instante antes del desastre. Al conversar con Mario Pergolini sobre aquel episodio la actriz admitió que "Fueron segundos, literalmente. Vos sabés que nosotros nunca lo hablamos en las notas ese tema".

La artista compartió detalles íntimos de la charla que mantenía con su pareja poco antes de que todo se desmoronara. Según su relato aquella jornada comenzó con una reflexión profunda sobre la fe tras la pérdida de su padre en medio de la pandemia. "Yo esa mañana me desperté y salimos a caminar con Nico, porque estábamos laburando, hacía un mes que estábamos ahí. Estábamos trabajando y estábamos en el departamento de una persona que conocíamos y no me acuerdo qué me había pasado y yo le venía diciendo: 'Yo no creo en los milagros. Yo cada vez que pido un milagro...'" confesó sobre sus dudas internas en aquel entonces.

Aunque se define como una persona religiosa pero no súper católica ella siente conexiones especiales desde la muerte de su madre cuando tenía 18 años. Sin embargo ese día le manifestaba a Vázquez su frustración por no sentir respuestas divinas. "Yo le decía eso, le digo: 'Yo pido, pido, pido, pero Dios no me los concede'. Yo a un montón de gente veo que le ocurren los milagros" explicó sobre la conversación matutina. Aquel descreimiento se transformó en una experiencia directa cuando el edificio comenzó a caerse mientras ellos estaban en el lugar.

La situación fue vertiginosa y los encontró en un punto crítico de la estructura. "Y esa misma noche nos sucede este milagro, pues realmente fueron segundos. Somos los primeros testigos, los que estábamos adentro del ascensor. Lo primero que se derrumba es el estacionamiento, donde nosotros estábamos ahí" relató emocionada sobre el inicio del colapso. Accardi recordó que el ascensor frenó en la recepción y tras una explosión enorme logró salir al hall justo antes del segundo estruendo. Fue allí cuando tuvo que correr para salvar su vida en lo que hoy define como "Mi primer milagro".

El impacto psicológico de la tragedia donde murieron todos los que quedaron en la torre fue profundo para ambos actores. "En su momento fue muy angustiante, muy traumático todo, pero lo primero que pudimos ver fue que nos habíamos salvado y que lo que había pasado había sido un milagro" señaló la actriz sobre el proceso de asimilación de lo ocurrido. A pesar del dolor y los golpes leves sufridos durante la huida la pareja logró procesar el hecho. "Hemos vuelto a Miami después de muchos años, hemos pasado por el lugar…" comentó sobre su regreso al sitio de la catástrofe. Finalmente decidió poner fin a las versiones sobre un beneficio económico tras el accidente. "Aprovecho para aclarar porque se dice que nosotros hicimos un juicio millonario. No hicimos absolutamente nada, no vimos un peso del Estado, de nadie" sentenció para cerrar el tema.