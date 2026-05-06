Benjamín Vicuña respondió los rumores de separación de su pareja

En las últimas horas el nombre de Benjamín Vicuña volvió a estar en el centro de las miradas debido a una supuesta inestabilidad sentimental. Los comentarios sobre una posible crisis con Anita Espasandín no tardaron en expandirse luego de que se mencionaran presuntas discusiones en el programa La Mañana con Moria. Esta información cobró fuerza rápidamente y cruzó la cordillera para ser replicada en diversos medios chilenos alimentando la teoría de un distanciamiento definitivo.

Sin embargo la realidad parece ser muy distinta a las especulaciones mediáticas. El periodista Juan Etchegoyen se puso en contacto con el protagonista en su ciclo Mitre Live para conocer de primera mano qué estaba ocurriendo en la pareja. Lejos de esquivar el tema el actor fue categórico y buscó dar por terminada la polémica de forma inmediata.

Al ser consultado sobre el supuesto fin del romance Vicuña se mostró sorprendido y aseguró "No sé de dónde pudo salir eso. Estuvimos todo el finde juntos con nuestros hijos" desmintiendo cualquier tipo de conflicto. De esta manera el intérprete dejó en claro que la relación sigue firme y que pasaron los días recientes compartiendo tiempo en familia. El actor rompió el silencio este cinco de mayo a las 17:35 para llevar tranquilidad a sus seguidores y frenar la ola de versiones que sugerían un final abrupto de su actual vínculo amoroso.