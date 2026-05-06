El Ministerio de Educación de San Juan dispuso la suspensión de clases para los turnos tarde, vespertino y noche de este miércoles 6 de mayo en todos los niveles y modalidades, debido a la alerta por viento Zonda.

La decisión fue adoptada de manera preventiva tras la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil, ante condiciones climáticas que podrían afectar la seguridad de la comunidad educativa.

Desde la cartera educativa informaron que la medida alcanza a la totalidad de los establecimientos de la provincia y tiene como objetivo evitar riesgos durante el desarrollo del fenómeno meteorológico.

Asimismo, se indicó que se activa el Plan de Contingencia establecido por la Resolución 12277-ME2024, por lo que directivos y docentes deberán adecuar sus actividades conforme a ese protocolo.

En ese marco, también se dispuso la anulación de los llamados programados para los turnos afectados durante esta jornada, los cuales deberán ser reprogramados por las autoridades de cada institución.

De esta manera, el Gobierno provincial prioriza la prevención y la seguridad ante la llegada del viento Zonda, un fenómeno característico de la región que puede generar complicaciones tanto en la circulación como en la infraestructura.