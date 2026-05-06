La fuerte denuncia de Titi Tcherkaski de Gran Hermano que generó escándalo

El clima de convivencia en la casa más famosa del país se quebró por completo el pasado cinco de mayo a las 13:31 cuando una charla privada se transformó en un escándalo nacional que la producción no pudo frenar.

Titi Tcherkaski rompió el silencio frente a Yanina Zilli y soltó una versión que le habría confiado una exintegrante sobre el manejo de la intimidad en el programa. Sin titubeos, la participante lanzó la grave acusación que sacudió la pantalla: “Ella dijo que Gran Hermano vende imágenes de las cámaras cuando nosotras nos cambiamos”.

Ante la sorpresa, su compañera solo pudo responder con incredulidad diciendo “Cualquier cosa dice”, pero el daño ya estaba hecho. Casi de inmediato, los responsables del programa decidieron interrumpir la transmisión en vivo de forma abrupta, dejando a los televidentes sin ninguna explicación oficial. Sin embargo, el esfuerzo por contener la situación fue en vano porque el fragmento ya circulaba con fuerza en plataformas como TikTok y X, donde alcanzó a miles de usuarios en pocos minutos.

La polémica se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde se abrió un intenso debate sobre la veracidad de estos dichos y la privacidad de los jugadores. Un usuario de la plataforma X aseguró que “Es cierto, en Telegram suelen vender contenido, es un ambiente muy turbio”.

Por otro lado, muchos espectadores cuestionaron la falta de pruebas de la jugadora con comentarios como “Es un invento”, “¿Será verdad?” o incluso afirmando que “Es grave decir algo así sin pruebas”. Lo cierto es que este episodio puso nuevamente la lupa sobre el reality y el manejo de los contenidos que no llegan a la televisión abierta.